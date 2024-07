Leïla Beaudoin se battra pour une première ceinture le 17 aout 

Le combat de la boxeuse Leïla Beaudoin aura une saveur particulière, le 17 aout prochain à Québec. Non seulement l’athlète se battra à nouveau devant ses proches et amis, à la maison au Centre Vidéotron, elle aura aussi la chance de mettre la main sur un premier titre en boxe professionnelle.

Son promoteur Eye of the Tiger a confirmé ce vendredi 19 juillet que la ceinture internationale de la World Boxing Organization (WBO) sera à l’enjeu de son duel contre Lizbeth Crespo.

«La ceinture de la WBO Internationale pour Leïla Beaudoin. Une très bonne raison de sourire […] Encouragez là le 17 août à Québec au [Centre Vidéotron], ce sera épique!», a publié EOTTM sur les réseaux sociaux.

Rapidement, la principale intéressée s’est réjouie de la nouvelle. «C’est officiel!», a-t-elle écrit, remerciant son promoteur pour cette occasion spéciale.

Sur le ring, Lizbeth Crespo (17-4, 3 K.-O.) représentera un défi intéressant pour Leïla Beaudoin (11-1, 1 K.-O.). Selon Eye of the Tiger Management, il s’agira même de son plus grand test en carrière depuis Karla Ramos Zamora en septembre 2022.

Rappelons que Beaudoin se battra en sous-carte d'un très gros gala, lequel mettra en vedette plusieurs combats importants, dont celui entre Christian Mbilli et Sergiy Derevyanchenko.