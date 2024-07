Déjà quatre podiums pour Israel Premier Tech au Tour de France

À la suite du succès retentissant des trois premières éditions du Big Wolf’s Backyard Ultra à Cacouna, l’organisation annonce la quatrième édition qui débutera le samedi 13 juillet et qui pourrait bien se terminer le lundi 17 ou mardi 18 juillet. Elle sera et de loin la plus relevée au niveau du calibre des athlètes élites. Maintenant dans ...