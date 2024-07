Antoine Leblanc nommé entraineur-adjoint des Albatros M18 AAA 

Le gouvernement du Québec a confirmé que 10 projets d’infrastructures récréatives et sportives de la région pourront être réalisés grâce à une aide financière totalisant 2 950 832 $ de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, le 4 juillet. Sans surprise, certaines organisations et municipalités ont eu des ...