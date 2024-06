Maxime St-Cyr échangé à Québec, Tristan Pelletier de retour 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont eu une soirée fort occupée, le 7 juin, à la veille du repêchage de la LNAH. Après avoir conclu un échange important incluant son capitaine Louick Marcotte, le directeur général Fabien Dubé a transigé le meilleur marqueur de l’équipe, Maxime St-Cyr.

L’organisation a expliqué sur les réseaux sociaux que St-Cyr attendait un troisième enfant et qui lui aurait été difficile de conjuguer sa situation familiale avec le voyagement à Rivière-du-Loup. L’équipe a ainsi jugé que le temps était bon de lui permettre de se rapprocher des siens.

Maxime St-Cyr a été le meilleur buteur (et pointeur) de l’équipe lors des trois dernières saisons, ses premières avec l’équipe. Il a compté 76 buts en seulement 100 rencontres.

Du côté positif, cet échange a permis à l’équipe de Rivière-du-Loup de ramener dans ses rangs le joueur local Tristan Pelletier, fort aimé des partisans au Centre Premier Tech. Il lui a aussi permis de mettre la main sur le gardien Émile Samson.

Pelletier a fait vibrer les bandes de l’amphithéâtre louperivois à sa première saison. L'attaquant de 23 ans a fait sa marque à ses premiers pas dans la LNAH. Le prototype de joueur recherché dans la ligue aura amassé 6 points en 17 matchs en saison régulière en plus de distribuer 130 mises en échec. Il a ajouté 4 points en séries éliminatoires en plus de démontrer beaucoup de fougue et de distribuer 121 mises en échec, un sommet dans l'équipe.

De son côté, Émile Samson arrive à la suite de sa sélection du côté de Jonquière. Le gardien a maintenu la meilleure moyenne dans la LNAH devant les filets en 2022-2023. L'ancien coéquipier d'Étienne Montpetit avec les Aigles Bleus de Moncton compte une belle feuille de route.

«C'est une transaction émotive, a déclaré Fabien Dubé. Elle nous approche tout de même de l'identité que nous désirons donner à ce noyau qui formera l'équipe dans les prochaines saisons. Nous créons un noyau fort, jeune et dynamique. Le retour de Tristan Pelletier était une priorité. C'est un joueur parfait pour la LNAH, toutes les équipes désirent ajouter ce genre de joueur. C'est l'identité que nous désirons avoir. Dans le cas de Samson, c'est un gardien qui avait très bien fait à sa première saison dans la ligue. C'est une bonne personne et un ancien coéquipier de Montpetit. En plus, le choix de 1re ronde 2025 et les inversions au niveau des choix nous placent de façon positive au repêchage. Il ne faut pas négliger le fait de s'assurer de garder Simon Chevrier et Jason Imbeault sur notre liste dans cette transaction.»

CHRISTOPHE BOIVIN

Par ailleurs, les 3L ont aussi annoncé, tôt samedi matin, avoir fait l’acquisition de l’attaquant Christophe Boivin de la liste de protection de St-Georges. En échange, ils ont offert le défenseur Xavier Pouliot, également de leur liste de protection.

Christophe Boivin est le frère du défenseur Félix Boivin. Il devrait avoir un impact immédiat quand il se joindra à l’équipe.

Ce dernier compte 219 points en 255 matchs dans la LHJMQ et 93 points en 70 matchs dans le réseau universitaire. Il est un joueur actif de la ligue Magnus en France où il a amassé 82 points en 52 matchs en carrière.

«Nous devions trouver une manière de faire l'acquisition de Christophe. Il est un projet à moyen terme pour l'équipe, mais nous devions avoir la priorité pour lui offrir l'option de la LNAH. Sa personnalité et ses qualités comme joueur de hockey feront de lui un joueur d'impact dans la LNAH», a soutenu Fabien Dubé.