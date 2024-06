Boxe : deux médaillés d’or au Québec Open 2024 

Trois athlètes de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ont brillé lors du plus récent Québec Open 2024, une compétition d’envergure qui réunissait plus de 400 boxeurs, du 31 mai au 2 juin, dans la Capitale-Nationale. Victor Dionne et William Dubé ont remporté les grands honneurs dans leur catégorie respective, tandis que Mélina Laplante a mis la main sur une médaille de bronze.

Victor Dionne, un boxeur de la catégorie des 60 kg junior, a remporté l’or chez les novices 0-10 combats avec deux victoires consécutives. Il s’est hissé vers la finale grâce à un désistement de son adversaire en quart de finale et à une victoire dans un combat extrêmement intense en demi-finale.

Lors du combat ultime, il a affronté Abdul Adebiyi du Beaver Boxing Youth Team d'Ottawa, un combattant qui avait mis K.O. ses deux adversaires précédents dans le tournoi. «Victor n'a pas joué de finesse avec cet opposant et ne s'est pas laissé impressionner, imposant à l'adversaire une pression qu'il n'a pas été en mesure de suivre. Une domination claire et totale», a décrit l’entraineur-chef de l’EBO RDL, Mathieu Lavoie-Dion.

WILLIAM DUBÉ

De son côté, William Dubé a combattu chez les 39 kg benjamin novice. Il a affronté Tyler Lee du Club de boxe Onexone dans un combat initialement serré, où Lee a remporté le premier round. «William s’est cependant ajusté au deuxième et a ultimement gagné le combat, infligeant même un compte de huit à son adversaire au 3e round», a soutenu Lavoie-Dion.

C’est la deuxième fois (de sa jeune carrière) que William Dubé remporte le Québec Open 2024.

MÉLINA LAPLANTE

Finalement, Mélina Laplante, chez 63 kg élite classe ouverte, s’est battue contre une athlète classée au 2e rang canadien dans sa catégorie : Holly McDonald du Tribal boxing club de Nouvelle-Écosse. «Après un beau 1er round, lors duquel elle a bien maîtrisé sa stratégie, une blessure évidente au bras gauche l'a ralenti dès le 2e round et l'a amené vers une défaite par décision unanime», a décrit Mathieu Lavoie-Dion.

«Mélina se bat contre des adversaires coriaces et augmentera son niveau d'entraînement pour rivaliser et l'emporter contre les meilleurs au Canada», a-t-il ajouté.

Soulignons que trois jeunes boxeurs, Donovan Lavoie-Dion, Émile Dubé et Alice Lavoie, ont participé au programme funboxe de Boxe Québec, une initiation à la boxe en contexte de compétition où seuls les coups au corps et retenus sont permis. Ils ont brillé par leur technique.

Le Québec Open 2024 est une compétition importante qui a réuni 433 boxeurs dans près de 300 combats. Des boxeurs de la Martinique, de la Guadeloupe, ainsi que des provinces canadiennes comme l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec étaient présents.