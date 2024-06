Le combat de Leïla Beaudoin est annulé 

La boxeuse Leïla Beaudoin ne remontera pas sur le ring ce jeudi 5 juin au Casino de Montréal. Son combat, prévu contre Lizbeth Crespo, une athlète originaire de la Bolivie, a été annulé à la dernière minute. Son adversaire n’a pas été en mesure d’obtenir son visa, malgré une demande «faite à l’avance».

Beaudoin, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce mardi 4 juin, soutenant avec philosophie qu’une porte s’ouvre lorsqu’une autre se ferme.

«Je suis extrêmement déçue, j'ai travaillé fort, fais de gros sacrifices, mais rien n'est perdu. Je reste motivée puisque de belles choses miroitent à l’horizon», a-t-elle écrit, remerciant le promoteur Camille Estephan et toute l’équipe de Eye of The Tiger Management pour leur encadrement.

Lors de la conférence de presse précédant le gala, le directeur général de EOTTM, Antonin Descaries, a également partagé sa déception. «C’est vraiment compliqué depuis un bout de temps avec le resserrement du gouvernement au niveau des visas. Malheureusement, il y a eu une complication. C’est banal, mais c’est une erreur qui a été produite. Elle ne pourra pas se présenter», a-t-il résumé.

Ce n’est pas la première fois que Leïla Beaudoin subit l’annulation d’un combat après la tenue d’un camp d’entrainement complet. En 2021, au Mexique, l’athlète avait reçu un test positif de détection de la COVID-19. Un coup dur.

La cogneuse 28 ans devait monter sur le ring pour son treizième combat professionnel. Depuis son arrivée chez les pros, elle compte une fiche de 11 victoires en 12 combats, dont 1 K.O.