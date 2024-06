Un triathlète de la région se qualifie pour les championnats de monde de triathlon 

La saison des triathlons au Québec est officiellement débutée avec, entre autres, la tenue du triathlon de Québec, le samedi 1er juin. L’évènement se tenait à la base de plein air de Sainte-Foy et deux triathlètes de la région y prenaient part. Sur la distance olympique (1500m de nage, 40km de vélo, 10km de course à pied), Daniel Lepage et Émilie Labrosse, tous deux résidents de St-André-de-Kamouraska, sont montés sur le podium de leur catégorie.

Daniel Lepage s’est démarqué avec une première position dans sa catégorie d’âge. Cette performance est d’autant plus significative qu’elle le qualifie pour les championnats du monde de triathlon groupe d’âge qui se tiendront en 2025 à Wollongong, en Australie.

«Je suis très content de ma performance!», se réjouit Daniel Lepage qui a bouclé l’épreuve en 2 h 18. «C’était la seule et unique occasion de se qualifier pour les championnats du monde sur un évènement au Québec et il n’y avait qu’une place par groupe d’âge.»

Émilie Labrosse, elle, a terminé deuxième de sa catégorie en 2 h 31. «Je n’avais pas d’attente sur ce premier triathlon de la saison. Après une saison hivernale d’entraînements dans les 3 disciplines, j’avais bien hâte cependant de voir l’état de forme et je suis satisfaite du résultat!», a-t-elle commenté.

Triathlon de Mont St-Mathieu

Le triathlon de Québec était la première étape de la Coupe Québec Triathlon (CQT) qui compte huit évènements à travers la province. Les athlètes qui participent à la CQT doivent compléter un certain nombre d’épreuves pour être admissibles au classement final. Cette année, le triathlon du Mont St-Mathieu fait partie des évènements de la CQT et accueillera la septième étape, dimanche 18 août 2024. C’est une première pour cet évènement qui en sera à sa 4e édition.

Rappelons qu’outre l’épreuve olympique à laquelle participeront les deux triathlètes, différentes distances sont proposées dont le triathlon initiation qui par ces courtes distances (375m de nage, 10km de vélo et 2,5km de course à pied) est la parfaite occasion pour découvrir la discipline.