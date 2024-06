Olivier Aubin-Mercier en séminaire à Rivière-du-Loup 

L’Académie BJJ de Rivière-du-Loup a reçu de la grande visite, le 31 mai, dans le cadre d’un séminaire de jiu-jitsu brésilien. Olivier Aubin-Mercier, double champion de la Professional Fighters League (PFL), était présent afin de partager de nouvelles techniques aux adeptes locaux.

L’ancien de la UFC s’est arrêté à Rivière-du-Loup dans le cadre d’une série de séminaires qu’il donne avec son ami Pierre-Olivier Leblanc, un athlète ceinture noire reconnu en province. Le duo a accepté l’invitation de l’entraineur louperivois Sébastien Côté.

«Pour nous, c’est du travail, mais aussi des vacances!», s’est exclamé le champion québécois, heureux d’être présent.

Pendant deux heures, Aubin-Mercier et Leblanc ont enseigné différentes techniques de jiu-jitsu NoGi aux membres présents au Studio Sportech. Les passionnés ont notamment pu apprendre de l’expertise des deux combattants, tant debout qu’au sol.

«Je donne une heure de séminaire et ensuite [Pierre-Olivier] prend le relais. C’est vraiment technique et exigeant, alors c’est plus intéressant pour tout le monde. On essaie de donner beaucoup d’informations et beaucoup de détails qu’ils pourront garder avec eux et utiliser dans le futur.»

Six mois après son deuxième triomphe consécutif en finale de la Professional Fighters League (PFL), une victoire qui a marqué la fin de sa carrière professionnelle, Olivier Aubin-Mercier est de retour dans les gyms québécois. Il a d’ailleurs été impressionné par la qualité des installations louperivoises de la rue Lévis.

«J’ai quand même fait mon deuil. Je sais que je ne réussirai pas à retrouver les expériences, les sensations et les émotions du combat, mais je pense que je peux retrouver une motivation en donnant des séminaires et en continuant à apprendre», a-t-il partagé.

L’ancien de la UFC se dit aussi heureux de constater que les arts martiaux gagnent en popularité en province. «Le niveau a vraiment augmenté aussi. Présentement, dans les séminaires, les gars nous donnent parfois du fil à retordre. Il y a une évolution. Ici, à Rivière-du-Loup, le gym est vraiment beau. Il y a beaucoup de monde et c’est motivant. Ça nous montre qu’on va pouvoir revenir.»

À Québec la veille, Olivier Aubin-Mercier et Pierre-Olivier Leblanc ont pris le chemin d’Alma et de Saguenay. Il était aussi attendu à Pointe-Bleue durant la fin de semaine.