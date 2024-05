Simon Dion-Viens de retour en NASCAR Canada à l’Autodrome Chaudière

Le pilote automobile de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Simon Dion-Viens, sera en piste le samedi 1er juin pour la première course en sol québécois de la saison 2024 de la série Nascar Canada. L’évènement aura lieu sur le petit circuit de l’Autodrome Chaudière, situé à Vallée-Jonction, en Beauce.

Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska retrouvera le volant de sa Dodge Challenger #37 de sa propre équipe de course, celle-ci étant supportée par Duclos Chrysler, Pièces d’Auto Alain Côté, La Compagnie Normand, Kenny U-Pull et Rousseau Metal.

«Les membres de mon équipe et moi-même avons travaillé fort sur la voiture au cours de l’hiver et je suis vraiment impatient d’effectuer mon retour dans la très compétitive série NASCAR Canada», confie Simon.

«Avec 22 inscrits et un calibre très relevé, il y a vraiment beaucoup d’engouement pour cette épreuve et je sais que les amateurs de course seront au rendez-vous en très grand nombre. J’ai hâte de me retrouver en piste à nouveau et afin de pouvoir représenter fièrement mes nombreux partenaires», explique Simon.

HORAIRE DU WEEK-END

L’action débutera ce samedi 1er juin à 12h pour les pratiques. La qualification aura lieu à 16h et le drapeau vert sera agité à 17 h 30. À noter que la course sera diffusée en différé sur les ondes de TSN et de RDS.



Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport