Essais olympiques : brillantes performances pour Raphaëlle Tremblay et Alyssa Ouellet

Raphaëlle Tremblay et Alyssa Ouellet ont représenté le Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup de brillante façon lors des plus récents Essais olympiques de natation tenus à Toronto, du 13 au 19 mai. Les deux athlètes ont profité de cette expérience hors du commun pour y ont réussir certaines de leurs meilleures performances en carrière.

Raphaëlle Tremblay, qui a nagé le 200m libre, le 1 500m libre et le 100m libre, a connu une superbe compétition. Elle n’a d’ailleurs pas mis beaucoup de temps pour atteindre une finale et ainsi réaliser un objectif personnel. Elle l’a fait à sa toute première épreuve, le 200m libre, de surcroit.

Avec un record personnel électrisant de 2:03.1, elle a réussi à entrer en finale B dans cette épreuve. Elle a ensuite réussi à retrancher une position de plus pour y terminer en 5e position, donc au 15e rang de l’épreuve au pays. Notons aussi qu’elle a du même coup amélioré son record régional senior pour la troisième fois cette saison.

Percer le top 15 au Canada représente un exploit de taille pour Raphaëlle Tremblay. Il s’agit d’ailleurs d’une performance impressionnante pour une athlète des Loups-Marins, d’autant plus qu’elle a nagé contre l’élite du sport au pays, dont Penny Oleksiak et Summer McIntosh.

«Elle a offert la quatrième meilleure course au Québec, tous les âges confondus, tout juste derrière les Olympiennes Mary-Sophie Harvey et Katerine Savard», a souligné l’entraineur-chef des Loups-Marins, Étienne Boulanger, visiblement très fier. «Elle a aussi terminé à deux secondes et demie de Penny Oleksiak qui a été médaillée aux J.O. plusieurs fois.»

Au 1 500m libre, la nageuse a réussi à aller chercher un chrono de 17 :44, soit un nouveau record personnel. Cette performance, qui lui a permis d’atteindre une autre finale, l’a aussi fait passer de la 49e place à la 28e position au Canada. Il s’agit également d’un nouveau record de l’Est-du-Québec.

Enfin, au 100m libre, Raphaëlle Tremblay a réussi à y réaliser sa meilleure performance à vie en préliminaires, sans toutefois y atteindre les finales.

ALYSSA OUELLET

Alyssa Ouellet a également pu participer à cette compétition à saveur olympique, cette fois-ci au 50m libre, son épreuve favorite depuis plusieurs années.

Fidèle à ses habitudes, Alyssa a su se démarquer à Toronto en réalisant le 50m libre en 26.81 lors des qualifications. Il s’agit de son 2e meilleur temps à vie à cette épreuve, seulement 6 centièmes de seconde au-dessus de son record personnel.

S’étant classée pour les Essais olympiques en mars dernier au championnat canadien de l’Est, Alyssa Ouellet a réussi à améliorer son classement initial de 17 positions avec son résultat. Elle a finalement terminé au 47e rang total sur 111 participantes, ainsi qu’au 6e rang total chez les Québécoises, tous âges confondus.

Étienne Boulanger s’est dit très fier de ses athlètes qui sont, depuis plusieurs années déjà, les ambassadrices des Loups-Marins sur les plus grandes scènes. Raphaëlle Tremblay et Alyssa Ouellet ont toutes les deux atteint les objectifs qu’elle s’était donnés, preuve qu’elles n’ont pas été intimidées par l’ampleur de la compétition, l’une des plus importantes au pays sur un cycle olympique de quatre ans.

«L’expérience qu’elles ont acquises ces dernières années lors de compétitions nationales importantes a porté fruit. Elles n’étaient pas gênées de compétitionner parmi les meilleures au pays», a analysé Étienne Boulanger.

«Les filles sont solides. Je les entraine depuis 8 ans. Elles ont fait leur secondaire et leur Cégep ici, réussissant à concilier le sport et les études de façon exceptionnelle. À leur dernière année à Rivière-du-Loup, elles ont terminé ça en beauté et c’est tout à leur honneur», a-t-il indiqué.

Dans l’histoire du Club de natation Les Loups-Marins, qui a fêté 50 ans, très peu d’athlètes ont participé aux Essais olympiques. Raphaëlle Tremblay et Alyssa Ouellet ont ajouté leur nom à une (très) courte liste composée de Aline Larouche (1984 et 1988) et Pierre-Olivier Jean (2008).