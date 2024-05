Les 3L comptent poursuivre la progression malgré les défis de l’expansion 

Le repêchage d’expansion de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) amènera certainement son lot de défis pour les décideurs des six équipes actuelles du circuit. Pour les 3L de Rivière-du-Loup, malgré la perte potentielle de certains joueurs établis, la direction compte mettre les efforts nécessaires afin que l’équipe poursuive sa trajectoire ascendante dès la saison prochaine.

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 21 mai, la direction des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé que les prochaines semaines allaient être très occupées. Le repêchage d’expansion, prévu au début juin, viendra notamment chambouler les cartes et obligera le directeur général à travailler fort afin de combler les départs potentiels.

Dans l’incertitude, un élément demeure toutefois clair : la formation, qui a participé à sa troisième finale en 14 ans, compte continuer de se battre pour les grands honneurs.

«On a appris à aimer beaucoup de joueurs pendant les séries, mais malheureusement, le visage de l’équipe va changer un petit peu en vue de la prochaine saison. Ça fait partie du processus et d’autres joueurs seront prêts à porter ce maillot-là aussi fièrement que ceux qui l’ont porté cet hiver», a déclaré Fabien Dubé, ne cachant pas que «des joueurs présents sur la liste [de protection] ont de l’intérêt à jouer» avec le club l’an prochain.

«Le travail à faire sera colossal, mais le but premier, c’est d’avoir une progression et de s’assurer de bâtir un noyau de joueurs qui seront sur place pour plusieurs années et qui sont heureux de venir jouer à Rivière-du-Loup. Je crois vraiment que ce qui a démarqué le groupe lors de la dernière saison.»

Si peu de détails ont pu être dévoilés au sujet de l’expansion, l’organisation des 3L a néanmoins confirmé le retour des défenseurs Tristan Pomerleau et Félix Boivin. Comme recrues, les deux joueurs ont connu une excellente première saison dans le circuit et il était important pour l’organisation de confirmer leur retour.

Au repêchage d’expansion, les 3L seront appelés à protéger 5 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien de but. Certains joueurs de la liste de protection pourront aussi être protégés.

DUBÉ ET HALEY DE RETOUR

L’organisation a par ailleurs profité du bilan de fin de saison pour confirmer que l’équipe allait demeurer entre les mains du directeur général (et entraineur-adjoint) Fabien Dubé et de l’entraineur-chef Éric Haley. Les deux hommes de hockey ont tous les deux été reconduits dans leurs fonctions.

Rappelons que Fabien Dubé a reçu le trophée Gaston-Gagné remis au directeur-général de l’année dans la LNAH. Son travail aura permis de reconstruire une équipe aspirante en très peu de temps.

«Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à Rivière-du-Loup. La dernière saison a été très importante dans notre développement. Nous sommes en avance sur l’atteinte de nos objectifs en tant qu’équipe», a réagi Fabien Dubé qui a signé une entente de deux ans avec l’organisation.

«Il y a eu des moments plus difficiles au début de notre mandat il y a trois ans. Maintenant, avec tout le travail qui a été fait, on voit la lumière au bout du tunnel. Je sais qu’avec le repêchage d’expansion, nous allons perdre quelques bons éléments, mais j’ai confiance au bon travail de Fabien pour s’assurer de combler ces pertes», a souligné Éric Haley.

RÉSULTATS INESPÉRÉS

La saison 2023-2024 en aura été une de surprise pour l’organisation des 3L. La formation, en progression, a connu une évolution plus rapide que prévu qui l’a mené en finale de la LNAH. Si l’élimination en six matchs est «crève-cœur», les résultats demeurent très satisfaisants.

La 4e place en saison régulière des 3L, par exemple, était la meilleure position de l’équipe depuis la saison 2019-2020. Les 10 victoires en 18 matchs au Centre Premier Tech ont également démontré une belle progression.

«Plusieurs nouveaux visages se sont joints à l’équipe en début de saison», a rappelé Christian Lévesque, coactionnaire. «On ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais on est bien contents de l’évolution qu’on a vue […] Nous avons eu une très belle saison.»

«C’est une progression inattendue. On s’attendait à progresser au classement et peut-être à gagner une ronde de séries. C’était notre objectif au début de la saison. Les résultats sont donc au-delà de nos espérances. On a perdu en finale, on est très déçus de ça, mais quand on regarde le chemin parcouru, on est satisfaits», a complété Fabien Dubé.

Les derniers mois auront aussi été très positifs sur le plan des assistances. La moyenne de 1 401 partisans par match en saison régulière est la deuxième meilleure moyenne de l’histoire de l’équipe louperivoise. En séries, la statistique a bondi à 2 565 partisans.

L’organisation voit ces résultats comme une preuve que le hockey est en santé à Rivière-du-Loup et que le jeu intense, rapide et robuste de la nouvelle LNAH plait au public louperivois.