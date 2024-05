Les athlètes honorés au Gala des Portageurs

Le Cégep de Rivière-du-Loup a célébré la fin de la saison sportive lors du Gala des Portageurs, qui s’est tenu le jeudi 2 mai. L’évènement a rassemblé les athlètes et le personnel entraineur pour honorer les performances de l'année, tant sur le terrain qu’à l'extérieur, mettre en lumière l’engagement et le talent et marquer le passage à une nouvelle étape pour les élèves qui achèvent leur parcours collégial.



Des prix ont notamment été décernés pour récompenser l’esprit d’équipe et les athlètes prometteurs. Parmi les récompenses les plus prestigieuses, Livia Boucher-Gaudreau a été nommée Recrue de l’année en basketball féminin, tandis que Sophie Paré a brillé en tant qu’Athlète étudiante en Ultimate (frisbee).



De plus, les athlètes féminines Justine Blais, Claudie Lévesque et Marilou Mercier ainsi que les athlètes masculins Louis April, Antoine Cyr et Étienne Dubé ont été nommés pour les mentions Athlètes de l’année en prévision du Gala des réussites 2024.



ÉQUIPE DE L’ANNÉE

Le titre d’Équipe de l’année a été attribué aux joueuses de basketball féminin (division 3), qui ont démontré une synergie et une détermination sans faille tout au long de la saison. Le gala a été l’occasion pour le Cégep de leur remettre une bannière commémorative, soulignant leur première place au classement de la saison régulière.



PERSONNEL ENTRAINEUR

Loin d’être en reste, les responsables de l’entrainement ont été également couronnés pour leur dévouement et leur expertise. Zachari Aubut, de l’équipe de basketball féminin, a été sacré Entraineur de l’année. Le duo Laura Chénard et Ludovic Boudreau, en soccer masculin, a été reconnu comme Entraineurs adjoints de l’année.



LES PORTAGEUSES ET LES PORTAGEURS

L’équipe du sport d’excellence du Cégep de Rivière-du-Loup soutient ses athlètes avec des mesures qui favorisent la conciliation entre la pratique sportive de haut niveau et la réussite académique. L’encadrement personnalisé, l’aménagement des horaires de cours et la reconnaissance des absences pour compétitions sont autant de services qui permettent aux Portageuses et Portageurs de viser l’excellence.