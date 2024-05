Place aux Essais olympiques de natation pour deux Loups-Marins

Le printemps est associé aux bourgeons en fleurs, à la lumière naturelle plus abondante et au chant des oiseaux. À Rivière-du-Loup, l’arrivée de cette saison et du mois de mai marque aussi le retour d’un immanquable : le traditionnel Motocross intérieur Bérubé GM. L’événement sera de retour, présenté sur deux jours, les 24 et 25 mai, au Centre ...