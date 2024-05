De la fierté malgré la défaite en finale des 3L de Rivière-du-Loup

Après avoir forcé la tenue d’un sixième match au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, les 3L n’ont pas été en mesure de résister aux attaques répétées de l’Assurancia de Thetford Mines. Les locaux se sont inclinés 4 à 3 en deuxième période de prolongation, tard en soirée le 10 mai, la preuve du haut calibre de cette série finale.

Le défenseur Samuel Hould de l’Assurancia a provoqué l’euphorie chez ses coéquipiers en déjouant le gardien des 3L, Étienne Montpetit, après cinq minutes de la deuxième période de temps supplémentaire. Tous les joueurs de Thetford Mines se sont précipités près de la baie vitrée en lançant leur équipement dans les airs, avant de mettre la main sur la Coupe Évirum 2024.

Après quelques secondes d’incrédulité, les 3L ont retraité au vestiaire, la mine basse, sous les applaudissements des partisans, qui les ont remerciés pour la saison haute en couleur.

À la suite de cette dure défaite, si près du but, l’entraineur des 3L de Rivière-du-Loup, Éric Haley, n’a eu que de bons mots pour ses propres joueurs et pour l’organisation de l’Assurancia de Thetford Mines.

«Ces gars-là ce sont des surhommes […] Ils étaient tous blessés. Ce que je retiens de ça, c’est qu’ils ne se sont jamais plaints. Ils pansaient leurs bobos, ils embarquaient sur la glace et rien ne paraissait», a-t-il souligné.

L’entraineur a aussi partagé sa fierté d’avoir pu diriger un groupe soudé comme les 3L. «Si on rejoue cette série demain matin avec le même groupe, contre la même équipe et je pense que beaucoup de matchs pourraient virer de notre côté […] C’est une défaite, et quand tu es si près, c’est dur à avaler. Sauf que mon sentiment de fierté est au-dessus de ça», complète Éric Haley.

Ce dernier a remercié les fans «en or» qui ont encouragé l’équipe tout au long de l’année. Il a félicité l’Assurancia de Thetford Mines, l’équipe championne de la Ligue nord-américaine de hockey en 2024.

Le capitaine des 3L de Rivière-du-Loup, Louick Marcotte, se dit fier d’avoir partagé la glace avec des coéquipiers de caractère, qui n’ont jamais lâché. «Quand tu as une chambre remplie de bonnes personnes, tu peux aller loin avec ça […] On était des gars qui s’aimaient et ça paraissait. On ne voulait pas que ça arrête.»

Cette série contre Thetford Mines a été particulièrement éprouvante physiquement, alors que trois des six matchs se sont conclus en prolongation. «On joue au hockey pour ces moments-là. Ça n’arrive tellement jamais. Je ne me rappelle même pas quand j’avais dépassé une période de prolongation. Jouer 10 périodes en deux jours, c’est du stock. De l’autre côté aussi, ils étaient fatigués. On n’a jamais abandonné et c’est ça qui a fait que c’était le fun», conclut Louick Marcotte.

L’Assurancia de Thetford Mines met donc la main sur le titre de champions pour une deuxième fois en trois ans. Cette équipe avait remporté le championnat de la saison 2021-2022. «Ç’a été une grande série. Éric et Fabien ont fait une job incroyable avec leur équipe. Trois parties en prolongation, sur six, ça montre la qualité de cette série […] Les gars sont des vrais, ils ont traversé de l’adversité. On a vraiment mal commencé la saison. On a eu des blessés et des suspensions en deuxième ronde. Alex Goulet, un des meilleurs buteurs de la ligue, n’a pas joué dans la série finale. Tout le monde a pris les responsabilités des autres et le crédit leur revient», souligne l’entraineur-chef de l’Assurancia de Thetford Mines, Bobby Baril.

Les autres marqueurs de ce match final sont Christophe Losier, Kéven Veilleux et Gabriel Lemieux pour l’Assurancia. Du côté des 3L, Olivier Garneau, Maxime St-Cyr et Gabriel Denis ont réussi à déjouer Francis Leclerc.