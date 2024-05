Les 3L demeurent en vie grâce à une victoire à Thetford Mines

Les 3L de Rivière-du-Loup ne sont pas à court de miracles. Ils ont forcé la tenue d’un sixième match en finale de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) en vainquant l’Assurancia de Thetford Mines par la marque de 5 à 4 en deuxième période de prolongation, ce jeudi 9 mai sur la route.

La formation louperivoise a comblé un déficit de trois buts pour finalement forcer la tenue d’une première période de surtemps et ultimement remporté le match. C’est le défenseur louperivois Michael Ward qui a joué les héros dans la deuxième période de prolongation.

Même s’ils tiraient de l’arrière 1 – 4 au milieu du deuxième engagement, les 3L n’ont jamais abandonné. En troisième période, les joueurs ont multiplié les attaques afin de revenir de l’arrière.

Avec 8 minutes à faire à la rencontre, l’entraineur Éric Haley a d’ailleurs fait un pari important, soit de retirer son gardien lors d’un 4 contre 4. Son coup de dés a porté fruit : Maxime St-Cyr a compté le troisième but des siens. Le défendeur Olivier Desjardins, moins de 2 minutes plus tard, a nivelé la marque avec son premier. Tous les espoirs étaient permis.

De l’autre côté de la patinoire, le gardien Étienne Montpetit – venu en relève à Tristan Côté-Cazenave – a résisté aux attaques de Thetford Mines en fin d’engagement, permettant aux siens de jouer une période supplémentaire. Il a également été solide en prolongation, terminant la partie avec 33 arrêts, dont 9 en prolongation.

Au total, l’Assurancia de Thetford Mines a tiré à 58 reprises sur les gardiens louperivois. À l’inverse, les 3L ont testé Francis Leclerc 49 fois.

«Ça fait du bien. Depuis le début de la finale, il y a eu de jeux, des buts, de poteaux, des situations qui ne roulaient pas de notre côté. Ce soir, on n’a pas abandonné, les gars ont cru en eux et on a réussi à ramener la finale à la maison», a déclaré l’entraineur-chef Éric Haley sur les ondes de Ciel-FM.

«Michael [Ward] est un vétéran, il a de l’expérience. Il n’a pas paniqué, il a connu un gros match et je suis content que ce soit lui qui a mis fin à la prolongation.»

Tristan Pelletier avait permis aux 3L d’ouvrir la marque en première période. Olivier Mathieu avait compté le deuxième but des siens en fin de deuxième période.

Grâce à leur victoire, les 3L ont offert à leurs partisans un dernier match au Centre Premier Tech cette saison. L’équipe tentera de demeurer en vie et de forcer la tenue d’un septième et ultime match dans cette série finale. La partie est prévue à 20 h et fort est à parier que l’aréna louperivois sera bondé pour l’occasion.