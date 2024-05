Renaud Pelletier défend son titre de champion provincial 

L'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) a de nouveau atteint la cible avec l’organisation du second volet de sa Trilogie des conquérants, ce samedi 4 mai. Le nouveau gala Kamco a permis aux boxeurs et boxeuses de démontrer tout leur talent et d’en mettre plein la vue à plus de 700 spectateurs entassés à l’Hôtel Universel. La ...