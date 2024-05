Le BSG mineur du Témiscouata décroche 8 médailles d’or

Du 26 au 28 avril dernier, la Fédération québécoise de ballon sur glace tenait son Championnat provincial mineur à St-Hyacinthe. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata avait 9 équipes en compétition : 8 d’entre elles ont terminé au 1er rang alors que l’autre club a remporté la médaille de bronze. Lors de cet événement, plus de 140 joueurs ont porté les couleurs du BSG mineur du Témiscouata dont 52 élèves qui sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano.

Chez les plus jeunes joueurs en compétition, le Blitz / T-Miss l’a emporté lors de la finale M10 par la marque de 1 à 0 face à l’Amigo du Centre-du-Québec lors d’un match chaudement disputé. Cette jeune formation du Témiscouata termine son championnat en ayant marqué un total de 11 buts et en ayant accordé aucun filet, et ce, en 4 rencontres. Puis, lors de la finale de la catégorie M12 masculin, le Blitz a défait le Dynamite de Lanaudière par un pointage de 2 à 1 pour gagner la médaille d’or et ainsi conserver une fiche de 4 gains en 4 départs.

Dans le M14 masculin, le Blitz a vaincu l’Amigo du Centre-du-Québec 2 à 0 pour terminer sur la première marche du podium et ainsi marquer un total 11 buts en 4 matchs tout en étant parfait défensivement au cours de la fin de semaine. Ensuite, les T-Miss M14 ont défait les Northstars du Nord-du-Québec par la marque de 1 à 0 pour ainsi gagner une autre bannière. Dans la catégorie M16 féminin, les T-Miss ont imité leurs petites sœurs en battant l’équipe RPF de Sayabec 4 à 0 lors de la finale de cette division. Le Blitz M16 masculin a aussi remporté l’or en infligeant un revers de 2 à 0 au Dynamite de Lanaudière.

Dans le M19 féminin élite, les T-Miss ont terminé sur la première marche du podium en battant le Blizzard de Richelieu / Yamaska par un pointage de 1 à 0. Elles se sont ainsi qualifiées pour le prochain Championnat canadien juvénile qui aura lieu à Val-d’Or en avril 2025 Puis, le Blitz M19 masculin élite a aussi gagné la médaille d’or en défaisant par la marque de 3 à 0 le Dynamite de Lanaudière.

Le BSG mineur du Témiscouata a gagné une 9e médaille soit une de bronze alors que les T-Miss M12 ont gagné 3 à 0 lors du match pour l’obtention de cette place face au RPF de Sayabec.

«Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Les joueurs ont travaillé fort au cours de la saison et ils récoltent ce qu’ils ont semé. Ce championnat vient mettre fin à la saison 2023-2024. Des réflexions sont déjà en cours pour préparer la prochaine saison» de conclure les membres du Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.