Les 3L échappent le 3e match en prolongation 

En avance après 50 minutes de jeu, les 3L de Rivière-du-Loup ont vu leurs adversaires de l’Assurancia de Thetford Mines revenir de l’arrière pour finalement l’emporter par la marque de 4 à 3 en prolongation lors du troisième match de la série finale de la LNAH, ce vendredi 3 mai.

Le capitaine Maxime Lecours a joué les héros pour l’équipe locale en marquant le but qui a fait la différence dans la troisième minute de la période de surtemps.

Tirant de l’arrière 1-3 au début du troisième engagement, les joueurs de l’Assurancia n’ont pas baissé les bras et ils ont entamé une remontée grâce à Bruno-Carl Denis et Étienne Boulet. Ce dernier a égalisé la marque à 17 :17.

Grâce à un bon début de match, marqué par les réussites de Félix Boivin (A.N.) et Gabriel Denis, les 3L avaient conclu la première période avec une avance de 2 à 0. Si l’Assurancia avait marqué le seul but du deuxième tiers (Danick Gauthier), les Louperivois avaient ajouté à leur avance au tout début du dernier vingt (Olivier Garneau).

Devant le filet des 3L, Étienne Montpetit a connu un bon match avec 33 arrêts. Il a particulièrement été solide en deuxième période, alors que les 3L ont été dominés 17-3 au chapitre des lancers.

Son vis-à-vis, Étienne Marcoux a repoussé 32 des 35 tirs dirigés vers lui.

La série est maintenant 2 à 1 à l’avantage de l’Assurancia. Les deux équipes se retrouveront pour le quatrième match ce soir au Centre Premier Tech.