Son fils bat son record vieux de 35 ans 

Les belles histoires s’écrivent parfois d’elles-mêmes. L’une d’entre elles a été vécue dans les derniers jours au sein du Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup. Gabriel Desbiens, un jeune nageur de 10 ans, a battu cette semaine une marque datant de 35 ans du club louperivois. Un record bien spécial qui appartenait jusque-là à nul autre que son père Patrice.

En franchissant la distance de 50m à la brasse en 44.1 secondes, soit trente centièmes de seconde plus rapide que la performance (44.4) de son paternel en 1989, le jeune Gabriel a ainsi inscrit son nom dans le livre d’histoire du club chez les nageurs de 10 ans et moins. Comme quoi la passion et le talent se sont transmis au sein de la famille Desbiens.

Selon Étienne Boulanger, l’entraineur-chef des Loups-Marins, le record a été battu dans le cadre d’un essai de temps officiel organisé à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup le 2 mai. Des officiels étaient présents pour superviser les performances de différents athlètes.

Pour Gabriel Desbiens, il s’agissait d’une toute dernière chance de battre la fameuse marque des 44.4 secondes chez les 10 ans et moins, puisqu’il célèbrera ses 11 ans, le 4 mai. Pression ou non, il a performé, atteignant l’objectif symbolique qu’il s’était fixé il y a déjà un bout de temps.

«Il a réalisé qu’il pouvait peut-être battre l’un de mes records il y a deux ans environ et il m’avait assuré qu’il réussirait», a raconté Patrice Desbiens, au lendemain de l’exploit.

«Évidemment, il ne s’est pas entrainé que pour ça. Il travaille les quatre styles de nage, mais il a mis beaucoup d’efforts dans ses entrainements. Je suis très fier de lui», a-t-il indiqué.

Il faut dire que les chances que Gabriel Desbiens réussisse à battre la marque étaient excellentes, jeudi. Le jeune homme avait réussi un temps de 44.6, lors d’une compétition tenue à Rimouski, les 20 et 21 avril. Il était vraiment tout près et c’est d’ailleurs ce qui a motivé sa participation à l’essai.

Quand on lui a finalement confirmé qu’il avait réussi, après une très bonne performance dans le bassin louperivois, l’athlète était très heureux, tout comme ses ami(es) des Loups-Marins d’ailleurs, a confirmé son père. «Il était brûlé, mais très content. On a pris une photo et je sais qu’il la gardera précieusement», a souligné M. Desbiens.

«De mon côté, mes 10 ans sont loin derrière moi et je n’avais pas d’attachement particulier à ce record, mais je suis content que ce soit lui qui l’aille battu. C’est une belle histoire», a-t-il a convenu.

Patrice Desbiens, qui est toujours titulaire d’un record de club au 100m brasse, assure n’avoir pas gardé de souvenirs de sa performance exceptionnelle de 1989. Chose certaine, il n’oubliera pas de sitôt celle de son fils en 2024.