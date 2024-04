Finale de la LNAH : les 3L s’inclinent au Centre Premier Tech

Les 3L de Rivière-du-Loup se sont inclinés 3 à 2 au deuxième match de la finale de la Ligue nord-américaine au Centre Premier Tech le 27 avril. Malgré une défaite, l’entraineur-chef, Éric Haley, soutient que ses joueurs ont mieux joué que la veille, eux qui ont gagné 4 à 1 contre l’Assurancia de Thetford Mines.

À domicile, le second match a quand même été serré. La rivalité se faisait sentir entre les deux équipes finalistes qui ont récolté ensemble, en moyenne, six punitions par période. Les affrontements entre les joueurs ont aussi été nombreux.

C’est seulement à partir de la deuxième période que les joueurs ont réussi à trouver le fond du filet. Les 3L ont donné le ton au second engagement en ayant une énorme chance de marquer dès les premières minutes. La foule de 3 278 personnes était convaincue que le but était bon. «Si on avait les caméras nécessaires, il y a un but en deuxième période qui semblait être à l’intérieur, mais on n’a pas les outils nécessaires pour voir ça», a confié M. Haley.

Thetford Mines a vite répliqué à cette offensive en inscrivant le premier but de l’affrontement en avantage numérique. Vers la fin de la période, Tristan Pomerleau a profité d’un 5 contre 3 pour inscrire le premier but des siens. L’Assurancia a répondu avec un deuxième but en supériorité numérique.

Au dernier engagement, l’Assurancia a vite pris les devants en inscrivant un but dès les premières minutes. Les 3L ont travaillé avec acharnement tout au long de la période afin de revenir de l’arrière et mettre assez de pression sur leurs adversaires. Maxime St-Cyr a réussi à trouver le fond du filet vers la fin du match.

Malgré leurs efforts soutenus et après avoir retiré leur gardien, l’équipe locale n’a pas été en mesure d’égaliser le pointage de l’autre équipe, perdant ainsi ce second match.

«Comparativement au match d’hier, je pense qu’on a joué un meilleur match. On ne réussit pas à aller chercher la victoire […] la différence c’est que Thetford aussi en a joué un meilleur qu’hier», indique Éric Haley.

Devant le filet, Étienne Montpetit, qui a été la deuxième étoile de la rencontre, a arrêté 27 tirs au but. Les 3L ont tenté de compter 41 fois, donc 3 à 4 lancers qui ont touché le poteau. «En chances de marquer, je considère qu’on est équivalent de chaque côté», a partagé M. Haley.

Malgré la fatigue de deux parties en 48 heures, les 3L n’ont pas abandonné. «La foule était derrière nous, on l’a senti, c’était merveilleux», partage l’entraineur-chef.

En vue du prochain match prévu à Thetford Mines le 3 mai, l’équipe louperivoise travaillera à améliorer sa supériorité numérique. «On a eu assez d’avantages numériques pour faire mal à l’adversaire, mais on en n’a pas profité», confie-t-il.

«Quand on a la chance de faire une différence, d’aller cherche un gros but, on se doit d’être là», affirme Éric Haley qui assure que plus la série avancera, plus elle sera serrée. Ses joueurs se doivent d’aller chercher des buts importants pour faire gagner l’équipe.

PREMIER MATCH

Le 26 avril à Thetford Mines, les 3L ont été opportunistes. Ils ont compté 4 buts sur 20 tirs. L’Assurancia, de son côté, a réussi 1 but sur 31 lancers. Les marqueurs louperivois ont été Louick Marcotte, Alexandre Ranger (2) et Kasey Kulczycki.

L’équipe de Rivière-du-Loup avait été en mesure de donner le ton à cette série : «Aujourd’hui ça ne compte plus. Ça devient un 3 de 5, puis Thetford Mines reprend l’avantage de la glace. Tout est à recommencer vendredi prochain», conclut Éric Haley.

Les partisans des 3L pourront de nouveau encourager leur équipe le samedi 4 mai au Centre Premier Tech lors du quatrième match de la finale contre l’Assurancia.