Les boxeurs régionaux à l’honneur le 4 mai

La boxe régionale brillera de plein feu dans quelques semaines à Rivière-du-Loup. Cinq ans après la tenue du premier gala de sa Trilogie des Conquérants, l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup revient en force avec le deuxième chapitre de cette série, le samedi 4 mai, à 19 h 30, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Une quinzaine de boxeuses et boxeurs de la région du KRTB feront partie de la carte régulière de cette soirée haute en couleur qui promet d’être spectaculaire et de grande qualité, à l’image des galas professionnels. Un autre affrontement, impliquant deux personnalités d’affaires, sera également présenté dans le cadre de cet événement d’envergure.

«Nous sommes choyés d’avoir des boxeurs de grande qualité. Ils sont bien préparés, ils vont arriver prêts et ils vont vous servir quelque chose d’impressionnant», a partagé Mathieu Lavoie-Dion, entraîneur et propriétaire à l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup. «Ils ont hâte, ils ont faim et ils ont le désir de montrer ce qu’ils savent faire devant famille et amis.»

L’EBO RDL soutient avoir mis les bouchées doubles dans les dernières semaines afin d’offrir une programmation aussi diversifiée qu’intéressante aux spectateurs. Des combats mettront en vedettes des athlètes de 9 à 45 ans. Des affrontements permettront de voir à l’œuvre des boxeurs de haut niveau des quatre coins du Québec, d’autres auront une saveur locale particulière.

Chez les hommes, les amateurs pourront apprécier les performances du vétéran Sébastien Dubé (33 combats), ainsi que celles de la relève formée de William Caillouette (médaillé d’argent aux Gants dorés 2023), Antoine Caillouette (médaille de bronze aux championnats continentaux AMBC), Victor Dionne (médaillé d’or aux Gants dorés novice), William Dubé (médaillé d’or aux Gants dorés novice), Olivier Kearney, Samuel Thériault, Robin Sirois, Francis Pelletier, Simon Fournier, Émile Dubé, Donovan Lavoie-Dion, Alexandre Laflamme et Anthony Beaudoin.

Du côté de la délégation féminine, la force de frappe sera à l’honneur avec la présence Mélina Laplante (médaille d’argent aux Gants d’argent 2023), Laurie Laplante (championne canadienne 2024), Laurianne Gosselin (médaille d’or aux Gants dorés 2023) et Noémie Dumais.

«Je n’ai pas pu boxer au premier gala en 2019, alors c’est une belle chance. J’ai travaillé fort et je suis prête. Je n’ai jamais boxé ici, alors c’est vraiment le fun», a partagé Laurie Laplante qui a récemment été couronnée championne canadienne junior à Calgary. Elle affrontera Mélodie Dubé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

«Ça va être un gros combat. C’est une athlète senior, alors ce sera une belle expérience. Ça va certainement m’aider à faire le pas vers cette catégorie-là l’an prochain.»

Son de cloche similaire pour Victor Dionne de L’Isle-Verte. Il y a quelques années, l’athlète a connu l’ambiance d’une Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, compétition où il avait mis la main sur le bronze. Aujourd’hui, il est fébrile à l’idée de remonter sur le ring en sol louperivois.

«Quand ç’a été confirmé, j’ai travaillé fort pour être au sommet de ma forme», a dit le jeune homme qui devrait se frotter à un adversaire de Québec. «Il va y avoir beaucoup de monde. Je suis certain que ce sera rempli et qu’il y aura une belle ambiance, alors j’ai hâte. Je suis content d’avoir cette opportunité.»

CATÉGORIE AFFAIRES

Pour leur part, David Falardeau, propriétaire de GeniProduction, et Julien Thériault, directeur des ventes chez Dubé Kia, montreront sur le ring dans la catégorie «affaires». Le duo s’entraine intensément depuis quelques semaines déjà pour cette confrontation unique.

Les deux athlètes promettent tout un combat. L’intensité est d’ailleurs déjà au rendez-vous, autant sur les réseaux sociaux que lors de la conférence de presse où les «jabs» verbaux ont été nombreux.

L’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup promet une ambiance du tonnerre, le 4 mai prochain. Au cours des dernières années, le premier volet de la trilogie et la tenue de la Finale des Jeux du Québec avaient offert toute une expérience aux spectateurs présents.

C’est aussi pourquoi l’organisation tenait à poursuivre la Trilogie des Conquérants.

«J’ai senti à ce moment-là que ça manquait aux gens de la région. L’ambiance qu’il y avait là, c’était fou raide. Je n’avais jamais vu ça. Les murs tremblaient et ça m’a convaincu qu’il fallait continuer, qu’il fallait poursuivre la trilogie», a souligné Mathieu Lavoie-Dion.

«Nous sommes fébriles pour le prochain gala. On espère que les gens répondront présents.»

BILLETS

Les billets réguliers et ceux en prévente sont disponibles à l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, à l’hôtel Universel et sur la plateforme lepointdevente.com.

Il est aussi possible de réserver une table complète à proximité du ring pour une entreprise ou un groupe d’amis, ou encore un billet en section VIP. Ces réservations doivent être faites à l’adresse [email protected].