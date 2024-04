Beaucoup de succès pour des équipes de curling locales 

Le Club de curling de Rivière-du-Loup a été représenté de très belle façon lors de compétitions disputées à travers le Québec au cours des derniers jours. Trois équipes ont grimpé sur le podium, remportant des médailles d’or, d’argent et de bronze.

Du côté de la relève, une équipe de jeunes joueurs juniors a participé à la toute première Finale des régions U15, une compétition d’envergure qui réunissait les meilleures équipes de 15 ans et moins issues de 10 associations régionales québécoises.

Lors de ce tournoi, organisé du 12 au 14 avril au club de curling de la Vallée-de-la-Gatineau, la formation composée de Thomas Patry, Delphine Bélanger, Maïna Dumas, Gabriel Patry et Rose Bélanger a dépassé les attentes en mettant la main sur une belle médaille d’argent.

Entrainés par Éric Bélanger, les athlètes ont atteint la finale grâce à un parcours parfait et convaincant de quatre victoires. Ils se sont finalement inclinés 7 à 5 lors du match ultime contre les représentants de Baie d’Urfé, des adversaires qu’ils avaient battus à leur premier match de la compétition.

L’équipe avait obtenu son laissez-passer pour cet événement, grâce à quatre victoires en ronde préliminaire lors de la finale régionale tenue les 30 et 31 mars dernier à Rimouski.

«Nous pouvons être fiers du travail accompli et du niveau de curling démontré́ tout au long de la fin de semaine. Nous sommes très fiers du chemin parcouru par les joueurs juniors de notre club lors de la dernière année. Cette grande finale demeurera une expérience des plus enrichissantes, autant pour les joueurs que pour l’entraineur», a déclaré Éric Bélanger.

CHAMPIONNAT PROVINCIAL COLTS

Toujours sur la scène provinciale, une équipe de la région était en action au championnat provincial Colts qui rassemblait certains des meilleurs joueurs de cinq ans et moins d’expérience en province. Représentant l’Est-du-Québec, Claudie Beaulieu, Yannick Pelletier, Guillaume Rousseau et Lisianne Ouellet ont remporté la médaille de bronze.

Après avoir terminé en tête de leur «pool» avec une fiche de deux victoires et une défaite, le groupe a gagné son match quart de finale (8-2), mais il s’est ensuite incliné en demi-finale (7-3). Lors de l’affrontement suivant pour la médaille de bronze, l’équipe s’est bien reprise en célébrant une victoire de 5 à 4 contre une formation de la Mauricie.

L’OR À FORESTVILLE

Finalement, l’équipe masculine composée de Janick Thériault, Jacob Thériault et Jérôme Adam, avec l'ajout de Samuel Roberge de Québec en remplacement de Guillaume Rousseau (qui participait au Provincial Colts), a remporté les grands honneurs du Bonspiel Invitation de Crabiers du Nord à Forestville.

Le quatuor a conservé une fiche parfaite durant toute la fin de semaine et il est revenu à la maison avec de précieux points en vue d'une participation aux prochains Championnats provinciaux Tankard en janvier prochain.

En finale, l’équipe s’est imposée au compte de 7 à 3 contre une formation de Québec.

TOURNOI CURLOUP

Notons enfin que le traditionnel tournoi Curloup Bérubé GM se déroule ces jours-ci au Centre de curling Prelco. Des équipes de partout au Québec et même des représentants du Nouveau-Brunswick se rencontrent dans les classes Participation et Compétition. Au total, 28 équipes vont s’affronter pour des bourses totales de plus de 5000 $.

L'entrée est gratuite pour les spectateurs. Parmi près de la moitié des équipes présentes dans la classe Compétition ont participé à leur championnat provincial respectif. Le spectacle sera ainsi de qualité.