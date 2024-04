Victoire des 3L devant près de 3 200 partisans

Les 3L de Rivière-du-Loup sont venus à bout des Pétroliers de Laval par la marque de 7 à 5 le 13 avril, devant une foule de 3 182 partisans au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. L’équipe louperivoise mène maintenant la série 3 à 1.

«C’est la première fois que je jouais devant une foule comme ça à Rivière-du-Loup. C’était incroyable. Je suis rentré pour le réchauffement, ça s’est mis à crier et j’ai eu des frissons. Ça faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ça», a commenté le capitaine des 3L, Louick Marcotte, quelques minutes après la victoire de son équipe.

Les Pétroliers de Laval ont pris l’avance en première période grâce à un but de Loik Léveillé. Les 3L de Rivière-du-Loup ont répliqué dès le début du deuxième engagement, grâce à un but d’Olivier Mathieu. Marc-Olivier Crevier-Morin a donné l’avance aux locaux.

Dans les minutes qui ont suivi, le match a été chaudement disputé entre les deux équipes. Joel Caron des Pétroliers a créé l’égalité. Puis Louick Marcotte, Olivier Garneau et Maxime St-Cyr des 3L se sont inscrits au pointage.

Les 3L ont retraité au vestiaire avec une confortable avance de 5 à 2. Une punition en début de troisième période a fait changer le momentum en faveur des Pétroliers. Ils ont marqué trois buts sans réplique (Jonathan Joannette, Nathan Hudgin et Danick Paquette).

La foule du Centre Premier Tech s’est tue pendant quelques minutes, sonnée par cette remontée rapide.

«Laval, c’est une machine de hockey […] L’important, c’est qu’on ne s’est pas effondré. Les gars ont démontré plus d’intensité. Dans les séries, l’important c’est la victoire et on a été en mesure de trouver une solution pour aller la chercher», a indiqué l’entraineur des 3L, Éric Haley. Ce dernier a souligné quelques lacunes en marquage dans la zone défensive.

L’entraineur des 3L y est allé d’une décision audacieuse en changeant son gardien à la moitié de la troisième période. Tristan Côté-Cazenave a été remplacé par Étienne Montpetit. Un choix qui s’est avéré payant pour la suite.

«J’ai vu qu’il avait une petite fatigue vers la fin et qu’il voyait un peu moins bien la rondelle. C’était un ‘’move’’ très audacieux, mais on était convaincu que c’était la chose à faire.»

Éric Haley en convient, les partisans de Rivière-du-Loup peuvent être très intimidants pour l’équipe adverse quand le Centre Premier Tech est plein. Louick Marcotte a fait exploser la foule de plus de 3 000 personnes en redonnant l’avance aux 3L. Gabriel Denis a ensuite enfoncé le clou, permettant à son équipe de remporter la victoire 7 à 5.

Le prochain affrontement des 3L contre les Pétroliers de Laval aura lieu le jeudi 18 avril à 20 h au Colisée de Laval. L’équipe louperivoise est maintenant à une seule victoire d’atteindre la finale.