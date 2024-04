Une médaille d’or historique pour le Blitz, le bronze pour T-Miss

Le Ballon sur glace mineur du Témiscouata a inscrit son nom dans le grand livre d’histoire du ballon sur glace au Canada, dans les derniers jours. Le Blitz M19 a remporté les championnats canadiens pour une troisième année consécutive, un exploit qui n’a été réussi qu’une autre fois, il y a 26 ans. Du côté féminin, la formation T-Miss a fait sa place parmi le top 3 des meilleures équipes au pays.

Les attentes envers les représentantes et représentants du Témiscouata étaient élevées en vue de ce grand rendez-vous qui réunissaient les meilleurs athlètes de moins de 19 ans au pays à Portage la Prairie, au Manitoba, du 3 au 6 avril. Malgré la pression, elles ont été atteintes...et plus encore.

Du côté masculin, le Blitz a conservé une fiche de quatre victoires et un revers en rondes préliminaires pour terminer au 2e rang de sa division. Lors des demi-finales, l’équipe du Témiscouata a vaincu le Dynamite de L’Assomption par la marque de 2 à 1.

En grande finale, le Blitz a eu raison des Panthers de l’Ontario par un pointage de 3 à 2, prouvant ainsi qu’ils étaient toujours les athlètes à battre au Canada dans leur catégorie. Cible dans le dos ou non, ils ont livré la marchandise.

«Après leur défaite de 1 à 0 lors de la deuxième partie de la ronde préliminaire, le réveil a sonné, a raconté l’entraineur-chef Maxime Dugas. Les joueurs faisaient en quelque sorte face à l’élimination à chaque rencontre. Ils ont ensuite joué chacun de leur match comme si c’était le dernier et ils n’ont plus perdu pour finalement gagner un 3e championnat en 3 ans.»

Il s’agit d’une grande source de fierté pour l’organisation du Témiscouata qui avait célébré, avec cette équipe, des victoires nationales en 2022 à Cornwall en Ontario, l’autre célébré en 2023 à Saskatoon en Saskatchewan.

Notons que l’équipe était formée en grande partie des mêmes joueurs couronnés champions en 2023. Avant leur départ, ils savaient que le défi allait être de taille, mais ils croyaient également en leur chance de revenir avec le titre. C’est maintenant mission accomplie.

LE BRONZE POUR T-MISS

Du côté des filles, les athlètes de l’équipe T-Miss reviennent elles aussi au Témiscouata la tête bien haute. Si elles n’ont pas atteint la finale en raison d’une défaite crève-cœur subie en demi-finale, elles ont néanmoins remporté la médaille de bronze et vengé la quatrième place obtenue en 2023.

T-Miss a terminé au 2e rang d’un classement de sept équipes en rondes préliminaire. En demi-finale, les athlètes ont affronté les Debden Roadrunners de la Saskatchewan, championnes défendantes des deux dernières années.

Les joueuses ont marqué le 1er but de la partie et ce fut presque suffisant pour l’emporter. Toutefois, les adversaires ont nivelé la marque avec 24 secondes à jouer au match. Elles ont ensuite profité d’un avantage numérique pour gagner l’affrontement en prolongation. Les Roadrunners ont par la suite gagné la finale.

Malgré cette défaite, les Témiscouataines se sont relevées pour finalement remporter la médaille de bronze par un pointage de 2 à 1 contre les Draveuses de Sayabec. Nul doute, ils ont fait preuve de caractère.

«Les filles ont su se relever après une défaite crève-cœur en prolongation en demi-finale pour ainsi démontrer qu’elles pouvaient aspirer aux grands honneurs», a résumé Maxime Dugas, fier de leurs performances.

HONNEURS INDIVIDUELS

Sur le plan individuel, plusieurs membres du BSG mineur du Témiscouata se sont distingués. L’attaquant Alexis Leblond s’est vu décerner le titre de joueur le plus utile de la finale, tandis que son coéquipier Cédric Blais a reçu le titre de joueur le plus utile de tout le championnat, en plus d’être nommé sur la première équipe d’étoiles. Le défenseur Zachary Dion a aussi retrouvé son nom sur cette équipe rassemblant les athlètes s’étant le plus distingués à leur position.

Pour leur part, Malorie Bilodeau, gardienne de but, et Juliane Deschamps, attaquante, ont été nommées sur la première équipe d’étoiles des filles, tout comme l’entraîneur en chef des T-Miss, Maxime Dugas.

Au sein du Ballon sur glace mineur du Témiscouata, Juliane Deschamps a été nommée par ses entraîneurs comme la joueuse la plus utile à sa formation, alors que William Dion a reçu le même honneur chez le Blitz.

Par ailleurs, dans quelques semaines, la Fédération québécoise de ballon sur glace tiendra son championnat provincial. Cet événement viendra clore une saison forte en émotions pour les deux équipes M19 du BSG mineur du Témiscouata.