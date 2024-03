Défi Vélo Plein Air : une invitation aux cyclistes du KRTB 

Le traditionnel Défi Vélo Plein Air, une randonnée cycliste visant à amasser des fonds au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) sera de retour pour une 26e année à l’été 2024. Les cyclistes de la région du KRTB, qu’ils soient débutants ou expérimentés, sont invités à y participer en grand nombre et à pédaler pour la bonne cause.

Organisé les 13 et 14 juillet, le Défi Vélo Plein Air est synonyme de solidarité et de promotion des saines habitudes de vie. Il rassemblera des cyclistes de différents niveaux qui pédaleront ensemble afin d’amasser des fonds pour soutenir l’ACEQ, un organisme issu d’un mouvement citoyen en 1982.

Deux parcours sont proposés aux participants : la traditionnelle randonnée de 240 km qui suit la route 132 entre Montmagny et Rimouski (incluant un coucher à Rivière-du-Loup), ainsi qu’un trajet de 315 km pour les cyclistes plus rapides. Celui-ci empruntera quelques boucles supplémentaires à travers les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Antonin, Saint-Modeste, Saint-Épiphane et L’Isle-Verte, par exemple.

L’organisation invite d’ailleurs spécialement les cyclistes du KRTB à se joindre à l’aventure. Elle promet une expérience humaine de grande qualité où la sécurité est primordiale. Les cyclistes de tous les âges roulent en pelotons et sont escortés par des véhicules identifiés, à travers des panoramas «impressionnants».

«Chaque année, plusieurs cyclistes se joignent à nous. On pense cependant qu’il y a un fort potentiel pour une importante délégation d’athlètes locaux. Il y a une belle culture cycliste dans la région avec l’entreprise Premier Tech», a soutenu Daniel Bénéteau, président de l’ACEQ.

Cette année, la présidence d’honneur de l’événement a été confiée à Alain Simard, propriétaire de la franchise A&W de Matane et Rimouski. Cycliste d’expérience et habitué des défis cyclistes, il a décidé d’emboiter le pas et de contribuer à l’activité de sa région.

«Je lance une invitation spéciale à tous les anciens cyclistes du défi, à ceux et celles qui veulent se dépasser une première fois à vélo, ainsi qu’à tous les participants qui veulent passer des moments inoubliables avec des gens qui ont le cœur sur la main», a-t-il partagé.

À l’été 2023, la 25e édition du grand rendez-vous avait été couronnée d’un vif succès avec 181 participants et un montant record de 252 000 $ récoltés. Cette année, l’organisation se donne un objectif un peu plus conservateur de 120 participants et 120 000 $ amassés.

FAIRE LA DIFFÉRENCE

Organisé depuis plus d’un quart de siècle, le Défi Vélo Plein Air a pour but de soutenir l’Association du cancer de l’Est du Québec dans le développement et le maintien de services pour les personnes touchées par la maladie.

En 2023, seulement pour le secteur du KRTB, des milliers de patients ont profité des services, du soutien, de l’hébergement et de l’accompagnement offerts par l’ACEQ.

Notons que l’organisme évalue son budget annuel à environ 3 M$. Sur ce montant, une somme d’environ 1,8 M$ doit être trouvée chaque année à travers différentes activités de financement… comme le Défi Vélo Plein Air. Un défi de taille.

«Je remercie à l’avance nos valeureux cyclistes qui s’inscriront aux défis. Vous êtes des personnes de cœur, des personnes généreuses, des personnes solidaires à la cause de notre association», a déclaré M. Bénéteau.

Notons que 100 % des dons recueillis dans le cadre du Défi sont réinvestis dans tout l’Est-du-Québec.

NOUVEAUTÉS

Cette année, le Défi Vélo Plein Air lance des nouveautés qui sauront, espère-t-on, intéresser les jeunes cyclistes et les entreprises. Visant la relève, l’organisation présentera notamment la première édition du Défi Jeunesse Vélo Plein Air pour encourager les jeunes à bouger et à développer la fibre philanthropique. Les conditions de participation du parcours de 240 km ont été adaptées pour permettre aux jeunes de 14 à 17 ans de prendre part au mouvement citoyen.

Il sera également possible de faire le défi entre collègues grâce au support des gens d’affaires, ainsi qu’avec ses proches et sa famille à travers «Ton Défi Vélo Plein Air».

Pour davantage de détails, ou même faire un don, il est possible de visiter le defivelopleinair.org.