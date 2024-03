Victoire convaincante des 3L contre les champions de la saison régulière 

Dans le dernier droit du calendrier régulier, les 3L de Rivière-du-Loup ont profité de la visite des Pétroliers de Laval, couronnés champions de la saison, afin de remporter une importante victoire. Un gain de 7 à 2 qui a fait plaisir aux 1 300 partisans réunis au Centre Premier Tech.

L’équipe louperivoise n’a peut-être pas entamé le match comme elle l’aurait souhaité, accordant deux buts consécutifs à l’attaquant Jonathan Joannette en première période, mais elle s’est ensuite bien reprise.

La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a d’abord nivelé la marque avant la fin de l’engagement. Elle a ensuite pris le contrôle du match avec deux buts en deuxième période, puis trois autres au dernier tiers. Deux de ces buts ont été célébrés avec l’avantage d’un homme.

Michael Ward, Christophe Lalonde, Maxime St-Cyr (A.N.), Alexandre Ranger, Louick Marcotte, Olivier Mathieu (A.N.) et Gabriel Denis ont marqué dans l’ordre. Le capitaine Marcotte a été le plus productif des siens avec trois points.

Devant le filet, Étienne Montpetit a repoussé 32 lancers.

Après la rencontre, les sourires étaient faciles et tous étaient visiblement heureux de la belle performance de l’équipe.

Les deux derniers matchs de la saison, la fin de semaine prochaine, seront importants pour les 3L à l’approche des séries et la victoire de vendredi permettra à la formation de les affronter avec confiance et énergie.

Les Louperivois seront d’abord sur la route à Sorel-Tracy vendredi. Ils affronteront le Cool Fm dans un match qui s’annonce important pour le classement le 16 mars au Centre Premier Tech.