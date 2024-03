Une bannière d’excellence en patinage artistique

La troisième journée de compétitions à la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke a permis aux représentants de la région d’offrir de belles performances, notamment en badminton et en patinage artistique. L’équipe régionale de patinage artistique a réalisé tout un exploit en remportant pour une deuxième Finale consécutive la bannière d’excellence de troisième position dans cette discipline.



Badminton

Le tournoi par équipe se poursuivait aujourd’hui, et grâce à une victoire contre l’équipe de la Mauricie, les représentants de l’Est-du-Québec ont accédé au quart de finale. Ils se sont par la suite inclinés face à leurs adversaires du Lac-Saint-Louis. «Les joueurs ont respecté le plan de match contre la Mauricie pour aller chercher la victoire», a mentionné l’entraîneuse Rachel Nicolas. «L’objectif a été atteint, on est même agréablement surpris de s’être rendus là. Les joueurs ont eu une belle attitude contre les puissances. Ils ont livré de beaux matchs contre les meilleurs joueurs au Québec» a-t-elle ajouté.



Hockey masculin

L’équipe de l’Est-du-Québec a perdu 2 à 0 contre celle de Montréal pour leur dernière partie à cette Finale des Jeux du Québec. L’entraîneur Antoine Leblanc est très satisfait du travail de ses joueurs. «C’est un match qui résume l’histoire de notre tournoi. L’effort était là, mais on n’a pas été capables d’acheter un but. Je suis content de l’effort des joueurs», a-t-il mentionné après la partie. «C’est une belle expérience et ce sont des jeunes enrichis qui sortent de ce tournoi-là», a-t-il ajouté.



Patinage artistique

Maïlie Hamilton de Saint-Anaclet a réalisé une très belle performance dans la catégorie juvénile dames, terminant au 6e rang sur 35 patineuses avec un pointage de 32.28. «On est super fiers de Maïlie, elle a vraiment fait un superbe programme ! Ce qu’elle souhaitait avant de venir ici, c’était un top 10», a mentionné son entraîneuse. Les performances de tous les membres de la délégation régionale ont permis à l’Est-du-Québec de remporter la bannière d’excellence de troisième position dans cette discipline. Fait digne de mention, la région obtient cet honneur pour une deuxième Finale consécutive.



Pour suivre l’action en direct

Tous les horaires, les résultats, les nouvelles et les photos des compétitions sont mis en ligne en continu sur le site Internet officiel de la délégation au www.estduquebec.com. Il est également possible de suivre l’Est-du-Québec sur X, Instagram et Facebook (mot-clic #GOEDQ). Plusieurs compétitions sont également en webdiffusion en direct par le biais du site www.jeuxduquebec.com.