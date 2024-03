Une patinoire neuve à Saint-Mathieu-de-Rioux 

Les passionnés de patinage et de hockey peuvent dorénavant pratiquer leurs loisirs favoris sur une patinoire complètement neuve à Saint-Mathieu-de-Rioux. Une nouvelle infrastructure qui a nécessité un investissement total de 245 000 $, mais qui est revenue à un cout pratiquement nul pour les citoyens.

La Municipalité a procédé à l’inauguration de la patinoire le 23 février, en compagnie du maire Roger Martin, de la députée de la circonscription Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, de l’adjoint au député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, Axel Bérubé-Gagnon, ainsi que des partenaires du comité des loisirs et du comité de développement.

«Nous sommes très contents», a indiqué Martin. «Jusqu’ici, la patinoire est appréciée et elle fait le bonheur des gens de la communauté. On voit des jeunes y jouer très régulièrement.»

La nouvelle installation sportive, située près de l’école primaire et du centre des loisirs, au centre du village, est accessible depuis quelques semaines déjà. Sise sur un fond d’asphalte, elle est venue remplacer la précédente patinoire dont les bandes, lourdement endommagées, trahissaient son âge.

«Le fond d’asphalte, contrairement au gravier et à la terre qu’on retrouvait auparavant, nous a permis d’avoir une glace de qualité beaucoup plus rapidement», a souligné l’élu. «La patinoire va aussi pouvoir être utilisée l’été pour le basketball ou d’autres activités. Je crois qu’on a vraiment réussi à rendre l’utile à l’agréable», a-t-il ajouté.

Selon la Municipalité, cette nouvelle patinoire symbolise non seulement «un progrès significatif» dans les infrastructures de loisirs de la municipalité, mais elle représente aussi un lieu de rassemblement vital pour la communauté. Elle offrira un espace de loisir et de sport accessible à tous les citoyens du milieu, favorisant ainsi le bien-être et la cohésion sociale.

Pour ce projet, Saint-Mathieu-de-Rioux a bénéficié d’une aide financière de 104 760 $ du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) du ministère de l’Éducation.

Une autre partie importante du financement est venu du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) à la hauteur de 115 000 $.

Enfin, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent est venu compléter le montage financier grâce à une contribution de son programme de soutien financier pour des initiatives structurantes en loisir et en sport qui a permis l’acquisition et l’installation de la clôture protectrice.

Roger Martin s’est dit fier que la Municipalité ait réussi à offrir cette nouvelle patinoire à cout nul pour les contribuables. Grâce aux différents partenaires, la réalisation n’aura aucun impact sur le compte de taxes, a-t-il assuré.