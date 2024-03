Départ canon pour les Albatros en séries éliminatoires 

Les Albatros du Collège Notre-Dame n’auraient sans doute pas pu choisir un meilleur moment pour briser leur séquence de quatre défaites consécutives. Les oiseaux ont vaincu les Élites de Jonquière par la marque de 8 à 2 lors du premier match de la série entre les deux équipes, jeudi soir, au Centre Premier Tech.

Les Albatros ont ouvert la marque rapidement, mais leur indiscipline leur a couté cher en début de match, eux qui ont cédé deux fois en désavantage numérique. Ils tiraient de l’arrière par un but après le premier engagement.

Ce retard n’a toutefois pas été de longue durée. Dès leur retour sur la glace, les hommes de l’entraineur-chef Michel Ouellet ont été opportunistes en marquant à trois reprises en moins de 10 minutes. Ils n’ont par la suite jamais levé le pied de l’accélérateur, ajoutant un but avant la fin de l’engagement, puis quatre autres au dernier tiers. Le match était à sens unique.

«On n’a pas changé notre façon de jouer. Les gars étaient engagés, chacun prêt à faire leur travail et à prendre leurs responsabilités. Je pense que ç’a donné un beau résultat ce soir», a souligné Michel Ouellet après le match.

Lors de cette rencontre, les Albatros ont été tirés vers l’avant par le trio formé de Charles-Étienne Boulet (3 buts, 1 passe), Anthony Nadeau-Arseneau (4 passes) et Pierre Lambert (1 but, 1 passe).

Les autres buteurs ont été Matis Martin, Antoine L’Italien, Alexis Poirier et Hugo Brisebois. Alex Massé et Elliot Dubé ont aussi récolté deux mentions d’aide, tandis que le gardien Édouard Blais a repoussé 13 lancers.

«C’est le fun quand la contribution vient de tout le monde. Pour le trio, ils jouent ensemble depuis longtemps et ils ont eu plus de temps de jeu aujourd’hui parce qu’ils l’ont mérité […] Ils ont fait les choses comme il faut et ils ont fini avec plusieurs buts sur la feuille de pointage alors c’est intéressant pour eux autres.»

Gonflés à bloc par cette victoire, les Albatros devront éviter le piège d’arriver trop confiants sur la patinoire adverse, le 2 mars. Les Élites ont vaincu les Albatros quatre fois cette saison et il ne fait aucun doute qu’ils voudront rapidement faire oublier le dur revers.

«C’est une équipe mature. C’est certain qu’ils ne se laisseront pas abattre comme ça et qu’ils vont sortir fort. Il va falloir être prêts.»

Si nécessaire, le troisième match sera aussi disputé au Foyer des loisirs de Jonquière, le 3 mars.