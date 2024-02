Britanie Cauchon est championne québécoise sur piste en endurance

La cycliste Britanie Cauchon a conclu sa saison de cyclisme sur piste sur une note extrêmement positive, la fin de semaine dernière, lors du championnat provincial sur piste d’endurance et de vitesse. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a remporté les grands honneurs du volet endurance, tout en faisant très belle figure du côté de la vitesse.

Spécialisée dans les épreuves d’endurance, Britanie Cauchon n’a pas manqué de mettre en valeur toutes ses qualités lors de ce rendez-vous important. Trop forte pour la compétition, elle a remporté toutes les épreuves (tempo, scratch et course aux points), accumulant même deux tours d’avance sur le peloton lors de la course aux points.

Du côté des épreuves de vitesse, Britanie a finalement pris le 4e rang du classement, à seulement 2 points du podium. Il s’agit d’une très belle fin de saison sur piste pour l’athlète qui a connu beaucoup de succès dans les dernières semaines.

«Après un an de travail acharné et deux années de misère, mes efforts et mes sacrifices ont finalement payé», a partagé la championne sur les réseaux sociaux.

Rappelons que l’athlète a effectué un retour à la compétition dans les derniers mois seulement, après une absence de deux ans causée par les blessures. Pour la suite, elle entamera bientôt sa préparation pour la saison sur route qui débutera dans quelques mois.