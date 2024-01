Récolte de 7 médailles pour Les Vaillants à Québec

Le 14 janvier, vingt-et-un athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata ont participé à la 2e rencontre d’athlétisme scolaire de la région de Chaudière-Appalaches au Peps de l’Université Laval. Plus de 350 athlètes étaient inscrits à cette compétition d’athlétisme.

Chez les benjamins, Nathan Breault-Landry a terminé en 7e position de la finale du poids et William Plourde a obtenu la médaille d’argent au saut en longueur.

Chez les cadets, Dana Jalbert s’est démarquée en remportant deux médailles d’or; au poids et en hauteur, Madeleine Bernier a aussi bien performé en remportant l’or en longueur et en terminant 2e aux 60m haies. Au poids, Véronica Plourde a obtenu le bronze et Kim Asselin a terminé en 8e position.

Laurent Bélanger a récolté l’argent et Jordyn Hickey a terminé 4e au poids cadet garçon.

La prochaine compétition du club Les Vaillants aura lieu à Montréal les 17 et 18 février.