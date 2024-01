Gabriel Bourque tenu à l’écart du jeu indéfiniment 

L’organisation du Ballon sur glace mineur du Témiscouata était représentée par quatre athlètes à la Super Séries, une importante compétition de ballon sur glace organisée les 5 et 6 janvier à Windsor en Ontario entre le Canada et les États-Unis. Cédric Blais, Juliane Deschamps, Louanne Marquis et Zachary Dion ont remporté les grands ...