Ballon sur glace : les équipes du Témiscouata à l’honneur à la maison 

Les équipes du Témiscouata ont été à l’honneur lors du plus récent Tournoi provincial mineur Desjardins de ballon sur glace qui avait lieu du 8 au 10 décembre au Témiscouata. Plusieurs médailles ont été remportées devant famille et amis. Trois finales ont même impliqué uniquement des équipes locales.

Dans le match ultime de la catégorie M19 masculin, le Blitz noir a gagné 1 à 0 face à la jeune et surprenante équipe du Blitz blanc. Puis, dans le M14 masculin, le Blitz noir l’a difficilement emporté par la marque de 1 à 0 face au Blitz blanc lors de la 2e période de prolongation pour décrocher la 1re position.

Aussi, dans le M12 masculin, le Blitz noir a défait le Blitz blanc par un pointage de 2 à 1 pour remporter l’or dans une autre joute qui a nécessité du temps supplémentaire. Par ailleurs, le Blitz du Témiscouata a pris le 1er rang de la catégorie M16 masculin en vainquant l’Amigo du Centre-du-Québec par la marque de 2 à 1 lors de la finale.

L’organisation de ballon sur glace de Sayabec a également tiré son épingle du jeu lors de ce tournoi en participant à deux finales contre des équipes locales. Dans la rencontre de la médaille d’or de la catégorie M16 féminin, l’équipe RPF de Sayabec a vaincu la jeune et déterminée formation de T-Miss Blanc par un compte de 2 à 1.

Dans le M10, les Castors 2 de Sayabec ont perdu 2 à 1 face au Blitz noir du Témiscouata pour terminer sur la 2e marche du podium.

Sayabec a également été impliqué dans 2 catégories où une série de matchs 2 de 3 se déroulait. Dans le M12 féminin, les Mini-Chouettes de Sayabec ont enregistré 2 matchs nuls en 3 rencontres, mais les T-Miss ont remporté une partie pour terminer au 1er rang.

Puis, dans le M19 féminin, les T-Miss ont gagné leurs 3 rencontres face aux Draveuses de Sayabec pour gagner la médaille d’or.

PLUS DE 2 500 SPECTATEURS

En 2022, plus de 1 200 personnes avaient assisté aux parties du tournoi. Or, cette année la foule a plus que doublé en passant à plus de 2 500 spectateurs. Ils ont ainsi encouragé les joueuses et les joueurs participants aux 44 matchs tenus sur les deux lieux de compétition, soit l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac et le Centre communautaire de Dégelis.

D’ailleurs, plus de 200 personnes étaient présentes lors du match M19 suivant la partie de l’équipe de hockey senior les Prédateurs Carquest du Témiscouata qui ont collaboré et aidé à la tenue de cette rencontre spéciale.

C’est aussi plus de 375 joueurs répartis dans 32 équipes qui ont compétitionné tout au long de la fin de semaine. Ces jeunes, des catégories M8 (8 ans et moins) jusqu’à M19 (19 ans et moins), provenaient notamment du Témiscouata, de Sayabec, d’Amqui, du Centre-du-Québec et de Lanaudière.

Pour l’organisation, ce tournoi provincial mineur Desjardins du Témiscouata fut une grande réussite. «C’est une fierté pour nous d’avoir réussi à doubler le nombre de spectateurs présents si l’on compare avec 2022. La population du Témiscouata et des environs démontre une fois de plus son amour pour le ballon sur glace! En revanche, tout cela n’aurait pas été possible sans le formidable travail de notre équipe de plus de 75 bénévoles», ont conclu les membres du CA du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.