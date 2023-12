Michael Ward brille dans une victoire des 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont mis fin à une vilaine séquence de quatre défaites consécutives, vendredi soir au Centre Premier Tech. Ils ont célébré une importante victoire de 6 à 3 contre les Éperviers de Sorel-Tracy à laquelle le défenseur louperivois Michael Ward a largement contribué avec une récolte de quatre points.

Ward, nommé première étoile de la rencontre, a été solide dans les deux sens de la patinoire. Offensivement, il s’est inscrit à la marque en deuxième période avec un but et une passe. Sa réussite permettait alors aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but.

Au troisième et dernier engagement, il a contribué aux deux autres buts des siens, marquant d’ailleurs le 6e des 3L en avantage numérique. Il a ainsi terminé sa soirée avec deux buts et deux passes pour quatre points, un sommet chez les 3L.

Après la rencontre, l’athlète de 34 ans était souriant. Ses coéquipiers étaient aussi visiblement heureux pour lui.

«Ç’a été une bonne soirée pour moi c’est certain. Mais ç’a été un très bon match dans l’ensemble pour l’équipe», a partagé celui qui compte maintenant 10 points en 8 matchs cette saison. «Les choses ont bien été. On se trouvait facilement sur la glace. On a fait des jeux simples et ç’a été payant.»

Devant les médias, l’entraineur-chef Éric Haley n’a pas hésité à louanger le travail du grand défenseur. «Mike a été dominant. Quand il commence à jouer plus régulièrement, on le sait ce qu’il peut donner. Il peut dominer dans cette ligue-là. Il a joué un peu plus dernièrement et on voit le résultat.»

Il faut dire que le pilote avait lui aussi le sourire facile après le match, comme tous les membres de l’équipe, d’ailleurs. Les 3L ont joué une très bonne partie. Ils n’ont jamais tiré de l’arrière, réussissant toujours à reprendre les devants lorsque les Éperviers ont égalisé la marque dans les quarante premières minutes de jeu.

«Plus le match avançait, plus les gars étaient en contrôle de la situation. C’est un très bon match, une belle victoire d’équipe», a analysé Éric Haley.

«C’est une victoire qui fait du bien. Elle fait du bien aux gars, au personnel et au vieux coach. On travaille fort. On bâtit une chimie. Après, c’est une question de confiance et de jouer de la bonne façon. Ce soir, on a réussi à dominer un peu plus offensivement et à réduire les chances de l’autre côté.»

Comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, l’organisation s’est aussi réjouie du travail accompli par Antoine Masson et Julien Gagné, deux joueurs que Éric Haley et Fabien Dubé connaissent bien puisqu’ils jouent avec le Climatisation Cloutier de Trois-Rivières dans la LHSAAAQ.

Julien Gagné a connu un fort match, vendredi, terminant avec 1 but et 2 passes. De son côté, Masson a bien contrôlé le jeu lors de ses présences sur la glace, notamment en troisième période lors de supériorités numériques. Il a amassé une passe dans la victoire.

«Gagné, c’est un marchand de vitesse. Il est capable de patiner et jouer dans les deux sens de la patinoire, a commenté l’entraineur. Je suis bien fier de nos deux gars qui sont venus nous prêter main-forte.»

Le principal intéressé était aussi très heureux de son premier match au Centre Premier Tech. Il se plait dans la LNAH. «Pour l’instant, ça va bien. On souhaite que ça continue comme ça», a-t-il dit, le sourire aux lèvres. «Je vous mentirais si je vous disais que je n’aime pas ça [jouer dans la LNAH].»

Janick Asselin, Louick Marcotte (1 but, 1 passe), Wayne Létourneau (1 but, 1 passe) ont été les autres marqueurs pour la formation louperivoise. Olivier Mathieu a aussi récolté trois mentions d’aide. Devant le filet, Étienne Montpetit a repoussé 26 lancers.

Les 3L seront de retour au Centre Premier Tech le vendredi 15 décembre. Ils affronteront le Cool FM de Saint-Georges.