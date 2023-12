Le Rocket de Laval souligne le retour d’Alex Belzile 

Alex Belzile était de retour à la Place Bell et le Rocket de Laval n’a pas manqué de lui rendre hommage, vendredi soir. Le natif de Saint-Éloi, qui trône au premier rang des pointeurs de l’histoire de l’organisation, a été remercié et largement applaudi pour son apport à l’équipe entre 2018 et 2023.

La cérémonie a eu lieu avant la première mise au jeu officielle. Alex Belzile faisait partie de l’alignement de départ du Wolf Pack d’Hartford, le club-école des Rangers de New York avec qui il a signé une entente de deux ans l’été dernier.

«Le Rocket est fier de souligner le retour du plus grand joueur offensif de son histoire», a mentionné l’annonceur maison, avant d’expliquer qu’Alex Belzile détient les records d’équipe pour les buts (54), les mentions d’aide (76), les points (130) et le nombre de matchs joués (174). Rien de moins.

Une vidéo récapitulative de certains de ses meilleurs moments avec la formation lavalloise, y compris des souvenirs de ses participations au match des étoiles de la LAH, a été diffusée.

«Bienvenue à la maison Alex Belzile! », a conclu l’annonceur, sous les applaudissements de la foule.

Sur la glace, le hockeyeur a semblé apprécier l’hommage. Souriant, il a remercié les partisans présents en tapant sur ses gants et en levant son bâton dans les airs. En journée, il a confié à quelques médias montréalais qu’il était très heureux de revenir jouer deux matchs à Laval.

«Je mentirais en disant que c’est un match comme les autres. Déjà, ce matin, j’avais le sourire facile. Je savais un peu ce qui va se passer aujourd’hui. C’est sûr que c’est excitant», a-t-il dit à travers des propos rapportés par La Presse canadienne.

«Je suis très reconnaissant envers tous les gens qui m’ont appuyé, qui me donnent de l’amour là-dedans.»

Quant au match lui-même, Belzile a été fidèle à lui-même à la Place Bell. Au moment d’écrire ces lignes, il venait de marquer un but, le premier de son équipe en première période. Il avait aussi déjà plusieurs lancers au but.

Cette saison, avec sa nouvelle équipe, il compte 8 buts et 15 passes en 22 matchs. Il est le deuxième meilleur pointeur de son équipe.