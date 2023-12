Ballon sur glace : 32 équipes présentes au Témiscouata 

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata sera l’hôte du Tournoi provincial mineur Desjardins qui s’adresse aux équipes M8 (8 ans et moins) jusqu’à M19 (19 ans et moins). C’est donc plus de 350 joueurs répartis dans 32 équipes qui s’affronteront.

Ces jeunes proviennent notamment du Témiscouata, de Sayabec, d’Amqui, du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Ils disputeront un total de 44 matchs dans 9 catégories différentes.

Ce tournoi revêtira un caractère particulier alors qu’il constituera la première tranche du Circuit provincial mineur de la Fédération québécoise de ballon sur glace pour la saison 2023-2024.

Le tournoi débutera le vendredi 8 décembre à 19 h à l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac alors que 2 équipes du BSG mineur s’affronteront dans le M12 masculin. Puis, le dernier match de cette fin de semaine de compétitons se tiendra le dimanche 10 décembre à 16 h 15 alors que la finale M16 féminin sera présentée. Tous les matchs auront lieu à l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac, sauf sept parties qui seront disputées au Centre communautaire de Dégelis.

D’ailleurs, un match spécial du tournoi mineur sera présenté à Dégelis! L’équipe de hockey senior les Prédateurs Carquest du Témiscouata va jouer une partie de saison régulière à Dégelis le 8 décembre. Puis, tout de suite après cette rencontre de hockey, soit un peu après 23 h, les spectateurs présents et les gens qui souhaitent découvrir le ballon sur glace pourront assister gratuitement à un match de la catégorie M19 masculin opposant 2 équipes du Témiscouata.

Cette joute mettra en vedette plusieurs joueurs qui ont gagné la médaille d’or au Championnat canadien juvénile de ballon sur glace en avril dernier en Saskatchewan.

Les spectateurs présents au match des Prédateurs Carquest sont donc invités à rester en grand nombre pour voir et encourager les deux équipes M19 du Témiscouata qui se feront face. Rappelons qu’autant dans le M19 masculin que féminin, la mise en échec complète est permise.

Le coût d’entrée pour assister aux parties de ce tournoi à Témiscouata-sur-le-Lac est de 5 $ par jour ou de 8 $ pour l’ensemble de la fin de semaine.

«Nous sommes très fébriles de tenir ce tournoi! Nous préparons aussi quelques surprises pour les joueurs avec la thématique du temps des Fêtes», ont mentionné les membres du CA du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.