Pierre Pruneau nommé bénévole de l’année par Golf Québec 

Un membre du club de golf de Rivière-du-Loup, Pierre Pruneau, vient d’être honoré par Golf Québec pour son implication et son dévouement envers le développement du sport dans l’Est-du-Québec. Il a été nommé bénévole de l’année 2023 au Québec et une plaque lui sera remise lors de l’assemblée générale annuelle de la fédération qui se tiendra en février.

C’est en 2022 que M. Pruneau s’est joint à l’Association de golf de l’Est-du-Québec (AGEQ) comme représentant du développement du sport. Il n’aura pas perdu de temps. En l’espace de deux saisons, sa contribution s’est fait sentir comme une bouffée d’air frais soufflant à contre-courant du contexte sociodémographique de sa région qui est reconnue pour sa population où la moyenne d’âge est statistiquement plus élevée qu’ailleurs.

À l’instar du Club de golf Rivière-du-Loup où il est membre, Pierre Pruneau a choisi de prioriser le développement de la relève et s’est donné pour mission de dynamiser les programmes juniors existants. Tout a été mis en œuvre pour que la présence des jeunes soit de plus en plus remarquée dans chacune des sphères de développement, de la découverte jusqu’à l’excellence, et à tous les niveaux, du local au national.

Cette année, une activité de découverte proposée en début de saison a d’abord permis de collaborer avec les trois nouvelles entraîneures de Rivière-du-Loup pour offrir des leçons à une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 11 ans. À travers des camps de jours, 255 jeunes ont été initiés au plaisir de jouer au golf. Pour promouvoir la fréquence de jeu, une trentaine d’adolescents de 12 à 17 ans a joué des rondes de 9 ou de 18 trous à petit prix en compagnie d’un parent. Ils représentent maintenant un dixième des membres du club.

Fort de l’engouement démontré par les jeunes pour le sport, M. Pruneau a également organisé un camp d’entraînement au Club de golf Bic, site hôte des Jeux du Québec qui rassemblaient les jeunes adeptes de seize disciplines sportives. La région était bien représentée et a raflé une médaille d’argent et une de bronze dans les épreuves de golf.

Au niveau régional, notre bénévole a surpassé son objectif d’une centaine de participant(e)s dans le Circuit régional junior (CRJ) et dans le Circuit d’initiation (CI). Il a d’ailleurs plus que doublé le nombre d’événements inscrits au calendrier de ces circuits depuis l’an dernier. Pour stimuler la participation des filles, celles-ci ont reçu une boîte de balles tout au long de la saison.

Comme ces tournois régionaux servent de tremplin aux athlètes de l’Est-du-Québec, huit d’entre eux se sont qualifiés pour jouer dans des compétitions provinciales et dans un événement national. Avec l’appui de son club d’attache dont le tournoi de fermeture sert de collecte de fonds, de l’AGEQ et de Golf Québec, Monsieur Pruneau a pu offrir du soutien financier aux parents de ces jeunes pour payer une partie de leurs dépenses.

Finalement, dans le cadre de trois Défis juniors d’habiletés organisés dans la région, certains talents locaux se sont démarqués par leurs performances. C’est ainsi que, pour l’aider à se rendre à Vancouver pour l'Événement national annuel du Défi junior d’habiletés, une bourse a été offerte Ophélie Duguay, de Chandler, qui est seulement âgée de 8 ans.

«Nous avons identifié Pierre lors des événements du CRJ. C’est là que nous avons constaté l’ampleur de tout ce qu’il accomplissait avec les juniors de son club pour les intégrer dans leur communauté en leur offrant de l’encadrement, des leçons, etc. Je me suis dit qu’il fallait absolument le recruter pour bonifier notre équipe de bénévoles régionaux. Quel enchantement quand il a accepté!» a confié Henriette Turbide, présidente de l’AGEQ.

La saison 2023 a été fort remplie pour M. Pruneau et il peut être fier des résultats incroyables qu’il a obtenus. Loin de s’en contenter, il s’affaire déjà à planifier les activités de l’an prochain et ses objectifs seront encore plus élevés. En remerciement du temps qu’il consacre si généreusement au développement du golf junior et à l’avancement de notre sport, la plaque du Bénévole de l’année 2023 lui sera remise lors de l’Assemblée générale annuelle de Golf Québec qui se tiendra le 24 février 2024.