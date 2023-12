Carl-Anthony Massé nommé joueur-étudiant du mois de novembre 

Les Remparts de Québec ont récemment souligné les efforts fournis par le Louperivois Carl-Anthony Massé dans ses études et sur la glace. L’athlète de 19 ans a été nommé à titre de joueur-étudiant de l’équipe pour le mois de novembre 2023.

Carl-Anthony Massé dispute une première saison avec les Remparts. En plus d’avoir une éthique de travail irréprochable, il obtient d’excellentes notes. En effet, on ne compte plus les résultats au-dessus de 90 % dans chacune de ses matières. Il a même obtenu une note parfaite de 100 % pour deux travaux, dont une pour un travail long en psychologie.

Selon les Remparts, c’est toujours avec le sourire au visage qu’il aborde son temps de travail scolaire, dépassant même, parfois l’heure accordée pour les études. Il a de plus aidé deux de ses coéquipiers à préparer un exposé oral, leur permettant ainsi d’obtenir une note de 96 % dans un cours qu’ils suivent en commun. Ses deux coéquipiers étaient de toute évidence également bien préparés pour réussir avec une note presque parfaite.

Sur la glace, Carl-Anthony Massé travaille toujours aussi fort. Il compte 7 points, dont 4 buts, en 24 matchs cette saison.

L’annonce a été effectuée par le conseiller pédagogique des Remparts de Québec, Simon Tremblay et la coordonnatrice aux études, Guylaine Laurin.