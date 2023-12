Combat revanche pour Leïla Beaudoin à Québec en janvier 

La boxeuse Leïla Beaudoin retrouvera une adversaire qu’elle connait bien au cœur du ring du Centre Vidéotron, le 13 janvier, à Québec. Pour son prochain combat, l’athlète du Témiscouata sera opposée à Elizabeth Chavez Espinoza, la même qui lui a infligé sa seule défaite en carrière en mai dernier au Mexique.

Espinoza avait eu le dessus lors de cet affrontement par décision unanime des juges, à Cuernavaca, au sud de Mexico. Depuis, ce résultat a été contesté par la boxeuse témiscouataine et son promoteur, Eye of The Tiger Management.

Leïla Beaudoin tentera donc de faire oublier cet événement et de passer officiellement à autre chose devant son public, sa famille et ses amis, à Québec. Elle possède actuellement une fiche de 10 victoires, dont une par K.O., en 11 combats professionnels. De l’autre côté, Espinoza a une fiche négative de 4 victoires et 5 revers.

Selon Boxrec, Beaudoin, 27 ans, se situe au 9e rang mondial chez les super-plumes. Son opposante se retrouve plus bas au classement, soit au 17e rang.

Le gala du 13 janvier mettra en vedette le champion du monde unifié des mi-lourds, Artur Beterbiev, ainsi que son adversaire Callum Smith. Christian Mbilli défendra aussi son titre WBC Continental. Nul doute, la soirée sera à l’horaire des amateurs de boxe d’ici et d’ailleurs.