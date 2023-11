Victoire du Bleu et Or M18 BB à Saint-Anselme

Une équipe de hockey de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs du 19e Tournoi M18 de Saint-Anselme disputé du 17 au 19 novembre. Les joueurs du Bleu et Or BB ont connu un parcours parfait de cinq victoires et aucune défaite, revenant à la maison avec la bannière de champions.

Lors du match ultime, disputé en fin d’après-midi dimanche, la formation a complété le travail amorcé dès vendredi en vainquant l’Express de la Rive-Sud par la marque de 3 à 2.

Le groupe a frappé tôt, s’offrant même une avance de trois buts au cours des deux premières périodes, grâce à Vincent Boucher, Xavier Leblanc et William Dancause. Il a ensuite tenu le coup en freinant une remontée de l’équipe adverse au dernier engagement.

Plus tôt dans la journée, le Bleu et Or avait eu le dessus sur le Regroupement Beauce-Nord/Bellechasse (BNB) au compte de 4 à 0 pour mériter sa place en finale. Une victoire sans équivoque.

En cinq matchs, les représentants de Hockey RDL ont marqué 23 buts et ils n’en ont accordé que 8. ils ont également célébré deux victoires par blanchissage, preuve de leur bon travail dans tous les aspects du jeu.

L’équipe championne est composée de Cédrick Beaulieu, Eliot St-Pierre, Thomas Thériault, Dimitry Bélanger, Gaël Bossé, Nicolas Dimard, Éloi Beauvais-Cadrin, Théo Fredette, William Dancause, Jeremy Thibault, Charles Grandmaison, Charles-Xavier Pelletier, Jacob Dubé, Xavier Levasseur, Justin Ouellet, Xavier Leblanc, Maxime Bérubé et Vincent Boucher.

Le groupe d’entraineurs était formé de Régis Thibault, Daniel Pelletier, Yannick Beaulieu et Edith Castonguay.