Les 3L célèbrent enfin au Centre Premier Tech 

Les 3L de Rivière-du-Loup auraient pu difficilement trouver meilleur moment pour célébrer leur première victoire à domicile cette saison. Ils ont profité du traditionnel «match des toutous» et d’une belle foule de 1 470 personnes pour vaincre l’Assurancia de Thetford Mines au compte de 4 à 1, le 10 novembre. Une victoire attendue qui a enlevé un poids certain sur les épaules des membres de l’organisation.

Les partisans présents ont toutefois dû patienter près de 40 minutes de jeu avant de voir une équipe ouvrir la marque. Heureusement, la patience a été payante, puisque c’est leurs favoris qui ont inscrit le premier but.

Maxime St-Cyr a déjoué le gardien Étienne Marcoux sur un double avantage numérique afin de soulever l’hystérie dans les estrades à la toute fin du 2e engagement. C’était le feu vert pour que les peluches soient envoyées sur la glace par centaines.

À leur retour en troisième période, toujours en avantage numérique, les 3L ont ajouté à leur avance sur un but de Wayne Létourneau, son premier avec la formation louperivoise. L’équipe locale a par la suite ajouté deux autres réussites afin d’assurer leur victoire.

Au total, trois buts ont été marqués sur l’avantage numérique. Félix Boivin et Maxime St-Cyr ont été les marqueurs en fin de match.

«Cette victoire à la maison, tous les gars la voulaient, les coachs la voulaient et l’organisation aussi. Dans une défaite, il y a des points positifs, d’autres négatifs. Dans une victoire aussi, mais le plus important, c’est qu’on a trouvé le moyen d’aller chercher la victoire», s’est réjoui l’entraineur-chef Éric Haley, visiblement heureux et soulagé.

Après la rencontre, les sourires étaient nombreux et faciles. Ce premier gain à domicile a vraisemblablement fait beaucoup de bien. Il s’agit d’un premier gain en quatre matchs depuis le début de la saison.

«Il y avait beaucoup de partisans et on voulait vraiment gagner celle-là», a confirmé Marc-Olivier Crevier-Morin. «On n’a pas donné notre meilleure performance nécessairement, mais on a trouvé le moyen d’aller chercher la victoire. Au bout de la ligne, c’est ce qu’il faut et on est contents.»

Meilleur marqueur de la ligue avec 8 buts et 7 passes en 9 matchs, Maxime St-Cyr a de nouveau connu une excellente sortie avec trois points. Il s’est réjoui de voir l’équipe récolter enfin le fruit de ses efforts offensivement. Même chose pour Félix Boivin (1 but, 1 passe) qui a été au cœur des succès offensifs des siens.

«Depuis le début de la saison, il y a des petits affaires qui n’allaient pas de notre bord, mais ce soir, avec trois buts en supériorité numérique, ça nous a fait du bien et ça va peut-être nous permettre de débloquer», a soutenu Boivin.

«On n’a jamais arrêté de croire en nous autres. On a une très bonne équipe, mais on n’était pas chanceux. On avait de bonnes opportunités, mais elle ne rentrait pas. Ce soir, ç’a juste bien tourné pour nous autres et on est très fiers de notre game.»

Notons que le gardien Tristan Côté-Cazenave a récolté une deuxième victoire de suite. Ses coéquipiers et son entraineur ont reconnu sa très bonne performance. Il a bloqué 32 des 33 tirs dirigés vers lui.

Les 3L disputeront leur prochain match à Jonquière samedi prochain.