Louis April brille à la Course du Portageur 

Un athlète de Saint-Clément a été l’étoile de la plus récente édition de la Course du Portageur de Notre-Dame-du-Portage qui avait lieu le 4 novembre. Louis April, qui courait dans la catégorie des 16 à 19 ans masculin, a remporté les trois épreuves auxquelles il a participé, soit le 3 km, le 5 km et le 10 km. Il a ainsi conclu sa saison avec un triplé dont il peut être très fier.

Au 3 km, l’athlète qui fait partie de l’équipe de cross country du Cégep de Rivière-du-Loup a terminé le parcours en 9 minutes et 34 secondes, tout juste devant son frère Julien. Théo Dumont de Rivière-du-Loup a complété le podium.

L’histoire s’est pratiquement répétée au 5 km pour les frères April, alors que Louis a de nouveau devancé son frère Julien à la ligne d’arrivée avec un temps de 16 minutes et 30 secondes. Cette fois, cependant, Julien a pris la troisième place, derrière Mathys Tougas de Québec.

Enfin, à l’épreuve reine du 10 km, Louis April s’est assuré d’une troisième première place consécutive grâce à un temps de 35 minutes et 51 secondes. Il a devancé Philippe Litalien de Rivière-du-Loup (36:42) et Gaël Jean de Dégelis (37:40). Le top 5 a été complété par Jean-Michel Fontaine de Rivière-du-Loup et Nicolas Poix de Notre-Dame-du-Portage.

«Mon seul objectif était de courir le 3 km sous les 10 minutes, ce que je n’avais jamais réalisé avant. Puis, sur le 5 km, quand je suis parti avec le meneur, je ne croyais pas être capable de rivaliser avec lui, mais au fil des kilomètres, je me sentais de mieux en mieux et ç’a été serré jusqu’à la fin. Finalement, sur le 10 km, je me suis amusé avec les jambes qui me restait et ç’a été assez pour la victoire!», a décrit le champion, dimanche.

Il n’a pas caché avoir un «coup de cœur» pour la Course du Portageur en raison de l’ambiance et du travail extraordinaire des bénévoles.

«J’ai mis un gros bloc d’entraînement en course à pied cet automne pour le cross country et cette journée a été le point d’exclamation sur tous ces entraînements réalisés.»

Au 1 km, c’est Lou Dumont qui a été le plus rapide avec un temps de 3 minutes et 25 secondes.

Avec son parcours unique, sa proximité au fleuve et les couleurs automnales, la Course du Portageur n’a plus besoin de présentation dans la région. Cette année, la 13e édition a de nouveau rassemblé de nombreux passionnés de course à pied. Elle a aussi permis à plusieurs jeunes adeptes de se dépasser.