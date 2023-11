Les 3L l’emportent à Sorel-Tracy 

Les athlètes de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ont connu une fin de semaine haute en couleur lors des plus récents Gants dorés, une prestigieuse compétition provinciale organisée à Victoriaville du 27 au 29 octobre. La délégation louperivoise est revenue à la maison avec quatre médailles d’or, deux d’argent et un total de six ...