Le Blitz M19 du Témiscouata remporte un deuxième tournoi de suite

Le Blitz M19 du Témiscouata a participé à un deuxième tournoi de ballon sur glace cette saison en trois fins de semaine et il a rapporté de nouveau l’or à la maison.

En effet, après avoir gagné dans l’homme open à Sayabec lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, le Blitz M19 du Témiscouata a pris part au tournoi de Daveluyville dans le Centre-du-Québec les 21 et 22 octobre dernier.



Dans la catégorie senior masculin B, le Blitz M19 a terminé sa ronde préliminaire en 3e position sur 5 clubs à la suite d’une fiche d’une victoire et d’une défaite. Lors de la demi-finale, il a affronté l’Impérium de Montréal qui les avait déjà battus par un pointage de 3 à 0 dans le tournoi à la ronde. Le Blitz M19 a pu prendre sa revanche en l’emportant 3 à 2 dans une rencontre chaudement disputée. P

En finale, le Blitz M19 a défait par la marque de 5 à 0 le Broom-Shak de Bécancour pour ainsi gagner les honneurs d’un 2e tournoi consécutif. Le Bliz M19 était également inscrit dans la catégorie senior masculin A, mais il s’est incliné en quart de finale 1 à 0 en prolongation face aux Boys de Marionville en Ontario. Ces derniers ont éventuellement gagné la grande finale.



Notons au passage la victoire de l’équipe féminine T-Miss senior qui a gagné 1 à 0 la finale de la catégorie senior féminin A.



«Après ces 2 tournois un peu éloignés, nous nous rapprochons de la maison alors que plusieurs de nos équipes de catégorie mineure seront en action à Saint-Cyprien les 4 et 5 novembre prochain. Les parents et les amis sont d’ailleurs invités à venir en grand nombre pour appuyer leurs préférés», ont conclu les membres du conseil d'administration du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.



ORGANISATION



Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis 21 ans. Il permet maintenant à plus de 175 filles et garçons âgés entre 7 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace dans des catégories récréatives et compétitives. Il incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 90 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.