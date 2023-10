Succès pour la troisième Classique de golf des Barlettes et leurs amis

Le Club de golf de Rivière-du-Loup a accueilli, le 16 septembre, la Classique de golf des «Barlettes et leurs amis». À cette occasion, 140 joueuses et joueurs de golf se sont élancés sur les allées du parcours dans le cadre d’une compétition amicale organisée sous la présidence d’honneur de Martin Émond du Groupe April de L’Isle-Verte.

Pour cette troisième organisation consécutive, l’événement a de nouveau été couronné d’un beau et grand succès, puisqu’un montant de 14 500 $ a été amassé. Il s’agit s’un sommet depuis le retour du rendez-vous en 2021.

Sur le terrain, le vent n’a pas empêché les participants de vivre une expérience agréable. La journée s’est aussi conclue en beauté avec un cocktail dinatoire. Les produits de nombreux producteurs et entrepreneurs locaux étaient alors mis en valeur, au plus grand plaisir des convives.

«Nous sommes très contents et très fiers. Nous avons eu une très belle journée», s’est réjoui l’organisateur Pierre Dion, remerciant la vingtaine de bénévoles sans qui la présentation du tournoi n’aurait pas été possible. Il a aussi tenu à souligner la présence des députés Amélie Dionne et Bernard Généreux, de même que l’implication du partenaire majeur : le Groupe April.

Du côté des résultats, les gagnants de la catégorie «Compétition» ont été Gaston Lemieux, Rino Leblanc, Claude Delisle et Gilles Lavoie, grâce à une fiche de -15, tandis que le quatuor victorieux dans la catégorie «Participation bonifiée» était formé de Lorraine Boucher et de ses trois petits-fils Vincent, Mathis et Alex Pelletier.

Tous les bénéfices amassés lors de cette activité récréative et de levée de fonds seront partagés à la fois entre un organisme dédié à supporter la recherche pour vaincre la maladie d’Alzheimer et un programme de bourses individuelles créé par l’organisation.

Ce dernier vise à encourager des jeunes de moins de 17 ans à poursuivre leur développement et à atteindre un niveau d’excellence, que ce soit dans le sport ou dans les arts. Les prétendants seront invités à soumettre un dossier de candidature. Le choix des récipiendaires sera effectué par un comité dans les semaines et mois à venir.

L’an passé, l’activité avait réuni 128 joueurs et une trentaine de participants additionnels au cocktail dinatoire. À cette occasion, 10 555 $ avait été amassés. L’argent avait ensuite été retourné dans la communauté, notamment à travers quatre bourses dédiées à la jeunesse des Basques et de la grande région de Rivière-du-Loup.

Cette levée de fonds et le succès financier n’auraient jamais été possibles sans la contribution des commanditaires et partenaires locaux, ainsi que des amateurs de golf et des bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps et énergie à le réaliser.