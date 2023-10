Ballon sur glace : quatre athlètes représenteront le Canada 

L’Espoir par le sport, une journée d’activités et de sensibilisation tenue au Centre santé physique plus de Rivière-du-Loup, a été couronné d’un grand succès le 9 septembre. L’organisation a amassé une somme de 8 325 $ au profit du Centre prévention suicide du KRTB, grâce au soutien et à la générosité de ses membres, de partenaires et de ...