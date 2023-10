Un don de 8 325 $ pour le Centre prévention suicide KRTB 

L’Espoir par le sport, une journée d’activités et de sensibilisation tenue au Centre santé physique plus de Rivière-du-Loup, a été couronné d’un grand succès le 9 septembre. L’organisation a amassé une somme de 8 325 $ au profit du Centre prévention suicide du KRTB, grâce au soutien et à la générosité de ses membres, de partenaires et de commanditaires.

Organisée en collaboration avec la compagnie de vêtements de sport 4U et CrossFit RDL, cette première édition de «L’Espoir par le sport» visait à amasser 5 000 $ pour l’organisme communautaire qui intervient auprès des personnes suicidaires et de leurs proches. L’objectif a donc été largement dépassé, au plus grand bonheur des personnes impliquées.

Selon Yan Soucy, copropriétaire du Centre santé physique plus, la population a répondu présente, malgré une température incertaine en avant-midi. La journée a laissé place à de beaux dépassements sportifs, à des rencontres et même à une conférence. «Nous sommes très heureux», a-t-il confié.

Il précise que la cause est très importante pour l’entreprise. «Tout le monde connaît quelqu’un qui a traversé une période difficile dans les dernières années, particulièrement depuis la pandémie. On a aussi des clients qui se sont enlevé la vie. Ça nous tient beaucoup à cœur.»

Au cours de la journée, les participants ont pu rivaliser dans différentes épreuves amicales en échange d’une contribution. Les familles n’étaient pas en reste puisqu’elles ont pu participer à un rallye photo, à un dîner hot-dogs et à la présence de jeux gonflables.

Grâce à des dons récoltés auprès de différents partenaires et commerces, un montant de 2 700 $ a déjà été accumulé pour l’organisme sans but lucratif. Quatre cours de spinning avaient également permis d’amasser 700 $ pour la cause au cours de l’été.

L’organisation ne ferme pas la porte à répéter l’initiative l’année prochaine.