Match d’ouverture des 3L : festivités et entrée gratuite pour les jeunes athlètes

Après une pré-saison assez intense, la saison 2023-2024 des 3L de Rivière-du-Loup sera lancée ce vendredi, le 6 octobre à domicile sous le thème «Partage la passion». Pour l’occasion, les Pétroliers de Laval seront les visiteurs au Centre Premier Tech. Dans le cadre de ce premier match, l’entrée sera gratuite pour tous les athlètes, de 17 ans et moins accompagnés d’un adulte et dès 18 h, les partisans des 3L pourront participer au tailgate Pat BBQ dans le stationnement du Centre Premier.

Toujours dans l’optique de «partager la passion», l’organisation des 3L offrira à tous les athlètes de 17 ans et moins, issus de toutes disciplines confondues, des laissez-passer gratuits pour le match d’ouverture. Afin de bénéficier de ces gratuités et de cette belle opportunité, l’athlète devra se présenter à la billetterie du Centre Premier Tech accompagné d’un adulte et porter, le soir du match, soit un accessoire ou un morceau de vêtement aux couleurs de son club sportif.

ANIMATION, TAILGATE PAT BBQ ET CHANSONNIERS

Le match débutera à compter de 20 h et comme le veut la tradition, il y aura présentation des joueurs qui composeront l’équipe de l’édition 2023-2024 des 3L de Rivière-du-Loup. Le match sera précédé, à compter de 18 h, d’une prestation musicale avec les chansonniers Pierre et Richard dans un tailgate présenté par Pat BBQ qui se tiendra dans le stationnement du Centre Premier Tech. Des hot-dogs seront offerts gracieusement aux partisans par l’Estaminet et des breuvages seront vendus sur place.

L’organisation des 3L est très fébrile à l’idée de présenter le premier match à domicile.

«Cette année, on a décidé d’investir beaucoup de temps et d’énergie afin redévelopper le sentiment d’appartenance de la communauté. Oui, il y a des nouveautés sur la glace, mais également hors glace, grâce à des partenariats locaux que l’on pourra découvrir en cours de saison. Décidément, on est convaincus qu’on pourra partager la passion des 3L à Rivière-du-Loup et en région», a conclu Samuel Joncas, administrateur des 3L.