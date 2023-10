Une équipe des Capitales à la Classique automnale Les Buts Remplis 

La Classique automnale Les Buts Remplis, une initiative de l’organisme Fonds BR, sera de retour pour une deuxième année le 7 octobre prochain au Stade Paul-Émile Dubé de Trois-Pistoles. L’organisation assure d’ailleurs que plusieurs nouveautés et surprises attendent les amateurs. Parmi elles : une équipe des Capitales de Québec jouera pour le titre.

L’organisateur, Benoît Rioux, a confirmé dans les derniers jours que les champions en titre de la Ligue Frontier, les Capitales de Québec, seront représentés lors du tournoi de balle donnée de Trois-Pistoles, dont l’objectif est d’amasser des fonds pour les jeunes de la région des Basques.

David Glaude, qui a été un élément clé dans les récentes conquêtes des Capitales, sera d’ailleurs sur place comme joueur et président d’honneur de l’événement. D’autres anciens porte-couleurs de l’équipe comme Stéphane Dionne, Yves Martineau et les frères Olivier et Julien Lépine seront également présents. Sarah Beaulieu de Rivière-du-Loup et Frédérick Rioux de Trois-Pistoles feront aussi partie de l’alignement.

«C’est une immense fierté d’avoir une équipe des Capitales pour notre événement à Trois-Pistoles», a partagé Benoît Rioux. «L’essence la journée, du tournoi, c’est d’avoir du plaisir, d’inspirer les jeunes et d’amasser des fonds pour les motiver à pourchasser leurs rêves et à réaliser des projets porteurs pour la communauté. Les Capitales cadrent bien avec cette vision-là.»

Pour souligner cette belle association, la Fondation des Capitales a annoncé un don de 1000 $ au Fonds BR afin de l’aider dans sa mission. Les Capitales ont ajouté tout un prix : un forfait pour 10 personnes sur la terrasse du Stade Canac pour un match des Capitales à déterminer en 2024. Il sera remis aux gagnants de la 2e édition.

David Glaude. Photo : Fonds Br

L’an dernier, à sa toute première organisation, la Classique automnale Les Buts Remplis avait frappé «un coup de circuit» en amassant 20 000 $. Cette année, Benoît Rioux, un amoureux de baseball et de Trois-Pistoles – sa ville natale –, ne cache pas viser le «grand chelem».

«L’année dernière, la journée avait été au-delà de nos espérances et on espère pouvoir répéter le succès», a-t-il confié. «On va peut-être frapper un simple, un double ou un triple, peut-être qu’on ne la mettra pas de l’autre bord, mais c’est certain qu’on va marquer des points et c’est le plus important», a-t-il imagé, poursuivant la métaphore du baseball.

La journée du 7 octobre commencera dès 8 h 30 avec un match tout spécial entre la Ville de Trois-Pistoles et le Café Grains de Folie/Anciens Rorquals dont l’alignement rassemblera des joueurs bien connus de l’équipe qui a fait la pluie et le beau temps dans la Ligue de hockey senior AA.

Les amateurs de la région voudront aussi être présents pour le duel de 11 h 30 entre les Capitales de Québec et les champions en titre du Construction Michaël Bérubé. Cet affrontement précédera la cérémonie d’ouverture officielle.

À ce moment, le conseil d’administration du Fonds BR fera don de 10 000 $ à différents organismes de la région. Des équipes du baseball mineur des Basques, qui ont très bien performé lors des plus récents championnats régionaux et provinciaux, sont invitées à se joindre à la fête.

Cette fois encore, l’organisation promet du jeu excitant sur le terrain. Le calibre des équipes, combiné à la formule unique selon laquelle les buts sont remplis à chaque demi-manche, assurera un spectacle intéressant, assure-t-on. La compétition s’annonce féroce pour une qualification dans le carré d’as.

DONNER À LA JEUNESSE

Dans la dernière année, le Fonds BR a remis 13 500 $, dont 10 000 $ directement à des jeunes de la région, notamment à travers le programme. Un montant de 3 500 $ a aussi été remis au baseball mineur.

La somme restante de 6 500 $ sera remise le 7 octobre à différents organismes. Elle sera bonifiée de 3 500 $ provenant des dons de la deuxième organisation. «Pour le moment, ça va super bien. Les partenaires de premier plan de l’année dernière, comme la Ville de Trois-Pistoles, la Fromagerie des Basques, Construction Michaël Bérubé et les Fondations B.A. ont tous répondu présents. D’autres se sont aussi ajoutés comme la MRC des Basques», a souligné Benoît Rioux.

Le fondateur du Fonds BR dit être reconnaissant par l’engouement envers l’événement dans le milieu. Il est fier d’être originaire de Trois-Pistoles. «Transmettre des valeurs de bienveillance, prendre soin de l’autre, s’intéresser à l’autre. Influencer positivement les jeunes à faire une différence et à croire en leurs rêves… Ce projet-là, c’est vraiment juste du beau.»

Notons qu’une entrée volontaire sera demandée pour entrer sur le site. Les dons seront également recueillis à travers l’organisation d’un encan silencieux mettant en vedette plusieurs objets liés au baseball et aux sports en général. Les plus offrants pourront mettre la main sur des balles signées par les légendes Tim Raines et Andre Dawson, un bâton autographié par le lanceur québécois Éric Gagné, de même qu’un gant de boxe spécial signé par le hockeyeur Chris Chelios. La pièce de résistance de l'encan du Fonds BR demeurera néanmoins un bâton de baseball autographié par Vladimir Guerrero Junior des Blue Jays de Toronto.

Des produits créés par des entrepreneurs locaux, dont ceux de Arbol Cuisine et des Spiritueux Chevalier (Gin Catalyst), seront aussi disponibles. Preuve tangible, encore une fois, qu’il est possible de réaliser ses rêves.