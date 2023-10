Deux belles victoires pour les Albatros 

Les Braves Batitech du Témiscouata forment une puissance dans la Ligue de baseball senior Puribec depuis 2020. Une période durant laquelle ils ont non seulement remporté trois championnats, mais encouragé des dizaines de joueurs et joueuses à pratiquer le baseball. Comme quoi, il n’y a parfois rien de plus fort qu’un modèle inspirant. Contactée ...